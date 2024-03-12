Arda Güler'in Sabırlı Olması Gerektiğini Çizen Hamid Sahari'nin Muhteşem Animasyonunu Görmelisiniz!
Arda Güler'in Sabırlı Olması Gerektiğini Çizen Hamid Sahari'nin Muhteşem Animasyonunu Görmelisiniz!
Dünyaca ünlü karikatürist Hamid Sahari, Real Madrid ile ilk golünü kaydeden Arda Güler için harika bir animasyona imza attı. Carlo Ancelotti'nin hikaye anlattığı Arda Güler'e Real Madrid'in efsaneleri örnek gösterildi.
Kaynak: HamidSahari/Instagram
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Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Hamid Sahari, Real Madrid ile ilk golünü kaydeden Arda Güler için harika bir animasyona imza attı.
"Sabır" temalı animasyonda Carlo Ancelotti, Arda Güler'e Real Madrid tarihinden bahsetti. Casillas, Ramos, Ronaldo, Benzema gibi efsane isimlerin yer aldığı animasyon izleyenler tarafından tam not aldı.
Bitkisini büyütüp ağaç yapmaya çalışan futbolcuların geçtiği zorlu yolculuk sırasında pes etmediği gösterilen çizim binlerce beğeni aldı.
Arda Güler için yapılan muhteşem animasyon👇
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Çok güzel video ama yine de Ancelotti'ye boydan gireyim.