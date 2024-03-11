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Dzeko'nun Oğlu Dani'yi Yeğenlerine El Sallarken Yakalayan Mert Hakan Yandaş

Dzeko'nun Oğlu Dani'yi Yeğenlerine El Sallarken Yakalayan Mert Hakan Yandaş

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.03.2024 - 20:49

Dzeko'nun oğlu Dani, Pendikspor karşılaşmasının ardından stadyumdan ayrılırken Mert Hakan Yandaş'ın yeğenlerine el sallarken Mert Hakan'a yakalandı. Futbolcunun o anlara tepkisi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: https://twitter.com/skorerrcom
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.

Mert Hakan Yandaş, takımının ilk golünü kaydederken son zamanlardaki performansıyla da taraftarın gözüne girmeyi başardı.

Mert Hakan Yandaş, takımının ilk golünü kaydederken son zamanlardaki performansıyla da taraftarın gözüne girmeyi başardı.
media.fenerbahce.org

29 yaşındaki orta saha, yeğenleri ile stadyumdan ayrılırken Dzeko'nun oğlu Dani'nin kendilerine el salladığını gördü. Futbolcunun tepkisi sosyal medyada oldukça konuşuldu 😂

29 yaşındaki orta saha, yeğenleri ile stadyumdan ayrılırken Dzeko'nun oğlu Dani'nin kendilerine el salladığını gördü. Futbolcunun tepkisi sosyal medyada oldukça konuşuldu 😂

İşte o anlar ve taraftarların yorumları 👇

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rednose34

Dün hakemi tehdit ettiği videosunuda paylaş admin

vprometheusv

bi mert hakan güzellemesi daha görürsem kusacağım artık, başımıza futbolcu kesildi bi maç iyi oynadı diye onu da her zamanki gibi zar zor kazandık. bu adamın... Devamını Gör