Dzeko'nun Oğlu Dani'yi Yeğenlerine El Sallarken Yakalayan Mert Hakan Yandaş
Dzeko'nun Oğlu Dani'yi Yeğenlerine El Sallarken Yakalayan Mert Hakan Yandaş
Kaynak: https://twitter.com/skorerrcom
Dzeko'nun oğlu Dani, Pendikspor karşılaşmasının ardından stadyumdan ayrılırken Mert Hakan Yandaş'ın yeğenlerine el sallarken Mert Hakan'a yakalandı. Futbolcunun o anlara tepkisi, sosyal medyada çok konuşuldu.
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti.
Mert Hakan Yandaş, takımının ilk golünü kaydederken son zamanlardaki performansıyla da taraftarın gözüne girmeyi başardı.
29 yaşındaki orta saha, yeğenleri ile stadyumdan ayrılırken Dzeko'nun oğlu Dani'nin kendilerine el salladığını gördü. Futbolcunun tepkisi sosyal medyada oldukça konuşuldu 😂
İşte o anlar ve taraftarların yorumları 👇
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