Arda Güler'i Tartaklarcasına Severek Golünü Kutlayan Rüdiger Goygoycuların Diline Düştü
Arda Güler'i Tartaklarcasına Severek Golünü Kutlayan Rüdiger Goygoycuların Diline Düştü
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ağları havalandırdığı ilk golü attığına pişman eden Antonio Rüdiger goygoycuların diline düştü. İlk önce sırtına vuran, daha sonra gülmesi için Arda Güleri'i yanağından tutan Rüdiger'in sert sevme biçimi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara konu oldu.
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Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sahasında Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.
Oyuna 90. dakikada giren Arda Güler, aldığı kısa süre içerisinde golünü atmayı başardı.
Gol sevinci esnasında ise Antonio Rüdiger, yıldızımız Arda Güler'i severken sakatlayacaktı.
Gülmesi için yanağından tutan, sırtına vura vura adeta bir damat gibi tartaklayan Antonio Rüdiger goygoycuların diline düştü.
Arda Güler'in sırtı (Temsili)👇
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Arda bugün Rudiger'i bulduğunda👇
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Rudigardo harika bir adam. Çürükleriniz falan var mı diye size bakıyor👇
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Joker gibi güldürmeye çalıştı çocuğumuz👇 (Neden bu kadar ciddisin evlat?)
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Olay tatlıya bağlanmış arkadaşlar🫡
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