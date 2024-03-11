Arda Güler'i Tartaklarcasına Severek Golünü Kutlayan Rüdiger Goygoycuların Diline Düştü

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ağları havalandırdığı ilk golü attığına pişman eden Antonio Rüdiger goygoycuların diline düştü. İlk önce sırtına vuran, daha sonra gülmesi için Arda Güleri'i yanağından tutan Rüdiger'in sert sevme biçimi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara konu oldu.