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Arda Güler'i Tartaklarcasına Severek Golünü Kutlayan Rüdiger Goygoycuların Diline Düştü

Arda Güler'i Tartaklarcasına Severek Golünü Kutlayan Rüdiger Goygoycuların Diline Düştü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 13:38

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ağları havalandırdığı ilk golü attığına pişman eden Antonio Rüdiger goygoycuların diline düştü. İlk önce sırtına vuran, daha sonra gülmesi için Arda Güleri'i yanağından tutan Rüdiger'in sert sevme biçimi sosyal medyada eğlenceli paylaşımlara konu oldu.

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Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sahasında Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.

Real Madrid, LaLiga'nın 28. haftasında sahasında Celta Vigo'yu 4-0'lık skorla mağlup etti.

Oyuna 90. dakikada giren Arda Güler, aldığı kısa süre içerisinde golünü atmayı başardı.

Oyuna 90. dakikada giren Arda Güler, aldığı kısa süre içerisinde golünü atmayı başardı.

Gol sevinci esnasında ise Antonio Rüdiger, yıldızımız Arda Güler'i severken sakatlayacaktı.

Gol sevinci esnasında ise Antonio Rüdiger, yıldızımız Arda Güler'i severken sakatlayacaktı.

Gülmesi için yanağından tutan, sırtına vura vura adeta bir damat gibi tartaklayan Antonio Rüdiger goygoycuların diline düştü.

Gülmesi için yanağından tutan, sırtına vura vura adeta bir damat gibi tartaklayan Antonio Rüdiger goygoycuların diline düştü.

Arda Güler'in sırtı (Temsili)👇

Arda Güler'in sırtı (Temsili)👇
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Arda bugün Rudiger'i bulduğunda👇

Arda bugün Rudiger'i bulduğunda👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Rudigardo harika bir adam. Çürükleriniz falan var mı diye size bakıyor👇

Rudigardo harika bir adam. Çürükleriniz falan var mı diye size bakıyor👇
twitter.com

👇

👇

Joker gibi güldürmeye çalıştı çocuğumuz👇 (Neden bu kadar ciddisin evlat?)

Joker gibi güldürmeye çalıştı çocuğumuz👇 (Neden bu kadar ciddisin evlat?)
twitter.com
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Olay tatlıya bağlanmış arkadaşlar🫡

Olay tatlıya bağlanmış arkadaşlar🫡
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