Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan Yandaş'ın Gol Sevinci Hakkında Sert Sözler: "Trabzonlulara Yap Bakayım"
Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan Yandaş'ın Gol Sevinci Hakkında Sert Sözler: "Trabzonlulara Yap Bakayım"
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada gecenin en çok konuşulan anlarından birisinde, başroldeki oyuncu Mert Hakan Yandaş'tı. Attığı golün ardından yaptığı gol sevinci çok konuşalan Mert Hakan Yandaş hakkında Rasim Ozan Kütahyalı sert sözler söyledi.
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Fenerbahçe'nin geriden gelip 4-1 kazandığı maçta beraberlik golünü atan Mert Hakan Yandaş'ın sevinci çok konuşuldu.
O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Mert Hakan Yandaş, Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı tarafından eleştirildi.
"Seni mafya bozuntusu Mert Hakan seni, Yap bakayım o iğrenç el hareketlerini Trabzonlulara…" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerine şöyle devam etti.
"Yap da cesaretini görelim senin kolpaçino mafya seni, İsmin gibi misin sen mafya bozuntusu? Görelim haftaya bakalım mert misin yoksa namert misin?" dedi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Mert Hakan Yandaş hakkında attığı tweet şöyleydi👇
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Beyaz Futbol'daki canlı yayında ROK oldukça sinirliydi👇
Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımına gelen tepkiler şöyleydi👇
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