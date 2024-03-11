Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan Yandaş'ın Gol Sevinci Hakkında Sert Sözler: "Trabzonlulara Yap Bakayım"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada gecenin en çok konuşulan anlarından birisinde, başroldeki oyuncu Mert Hakan Yandaş'tı. Attığı golün ardından yaptığı gol sevinci çok konuşalan Mert Hakan Yandaş hakkında Rasim Ozan Kütahyalı sert sözler söyledi.