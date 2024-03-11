Maçın Son Saniyelerinde Sakatlanan Alperen Şengün Sahadan Tekerlekli Sandalyeyle Ayrıldı
Maçın Son Saniyelerinde Sakatlanan Alperen Şengün Sahadan Tekerlekli Sandalyeyle Ayrıldı
NBA'de Houston Rockets formasını terleten milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Sacramento Kings ile oynanan maçta sakatlanarak oyunu tekerlekli sandalyeyle terk etti.
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NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün Houston Rockets formasıyla deplasmanda Sacramento Kings ile karşı karşıya geldi.
Alperen Şengün, Houston Rockets'ın 112-104 kazandığı maçın son dakikalarında kötü bir sakatlık yaşadı.
Maçın bitimine 40 saniye kala yere ters basan Alperen Şengün acı içinde yerde kaldı. Uzun süre yerden kalkamayan yıldızımız sağ dizinden sakatlandı. Salonu tekerlekli sandalyeyle terk ettiği anlarla hepimizi üzdü.
NBA'de bu sezon tarih geçen bir performans sergileyen Alperen Şengün'ün durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.
Geçmiş olsun Alpi! Daha güçlü döneceğini biliyoruz❤️
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