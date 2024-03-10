İngilizce Dersinde Bir Öğrenci "Messy" Kelimesini "Messi" Anlayınca Ortaya Güldüren Bir Diyalog Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2KoLz...
Çocukların düşünce yapısı ve algılama biçimi, zaman zaman biz yetişkinlerinkinden oldukça farklı olabiliyor. Çünkü onların hayal gücü ve yaratıcılığı, bizimkinden daha geniş ve renkli. Bu durum, çocukların dünyayı ve çevrelerinde olup bitenleri bizden çok daha farklı bir perspektiften görmelerine olanak sağlıyor. İşte bu yüzden, çocuklarla iletişim kurarken onların düşünce dünyasını anlamaya çalışmak ve onlara bu çerçevede yaklaşmak oldukça önemli.
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Bir öğretmen, İngilizce dersinde 'messy' kelimesini öğretmek isterken, öğrenci kelimeyi Messi olarak anlayınca durum biraz karıştı.
Öğrenciler ısrarla Roanldo'nun anlamını öğrenmeye çalışınca ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o anlar;
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kendi söylediği cümleyi bile yanlış çeviriyor 🤬 bu arada ronaldo fenomen demek