İngilizce Dersinde Bir Öğrenci "Messy" Kelimesini "Messi" Anlayınca Ortaya Güldüren Bir Diyalog Çıktı

Çocukların düşünce yapısı ve algılama biçimi, zaman zaman biz yetişkinlerinkinden oldukça farklı olabiliyor. Çünkü onların hayal gücü ve yaratıcılığı, bizimkinden daha geniş ve renkli. Bu durum, çocukların dünyayı ve çevrelerinde olup bitenleri bizden çok daha farklı bir perspektiften görmelerine olanak sağlıyor. İşte bu yüzden, çocuklarla iletişim kurarken onların düşünce dünyasını anlamaya çalışmak ve onlara bu çerçevede yaklaşmak oldukça önemli.