Torreira'dan Yeni Ayrılan Devrim Özkan’in Ebo ile Kol Kola Görüntülenmesi Erkek Seçimini Fena Sorgulattı!
Torreira'dan Yeni Ayrılan Devrim Özkan’in Ebo ile Kol Kola Görüntülenmesi Erkek Seçimini Fena Sorgulattı!
Güzeller güzeli Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu. Ayrılığın üstünden çok geçmeden Ebo olarak bilinen İbrahim Tilaver ile görüntülenen Devrim Özkan dillere fena düştü.
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Oyunculuk konusundaki yeteneği kadar güzelliğiyle de dillerden düşmeyen Devrim Özkan, sırf sırf magazin gündemini meşgul etmeyi başarıyor.
Son olarak Ne Gemiler Yaktım dizisinde rol alan güzel oyuncunun aşk hayatı da dizileri kadar merak ediliyor.
Son olarak Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Özkan, kısa bir süre önce bu ilişkiyi noktalamıştı.
Ayrılığın üzerinden çok geçmemesine rağmen Devrim Özkan Ebo olarak bilinen sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver ile kol kola görüntülendi.
Karaköy'de bir mekandan birlikte çıkmalarının ardından Devrim Özkan "sadece arkadaşız" açıklaması yaptı.
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Muhabirin sorusuna verdiği yanıtla yetinmeyen Özkan, Instagram hesabından yine aynı açıklamayı yaptı.
Ancak açıklamasına rağmen dillere düşmekten kurtulamadı.
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