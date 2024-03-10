Kas Şovlarıyla Görmeye Alışık Olduğumuz Biricik Suden'in Makyajlı Hali Wednesday Adams'a Benzetildi
Kas Şovlarıyla Görmeye Alışık Olduğumuz Biricik Suden'in Makyajlı Hali Wednesday Adams'a Benzetildi
MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson'un kaslarıyla gündeme gelen güzeller güzeli eşi Biricik Suden'in son paylaşımları görenleri yine beklenmedik yerden vurdu. 'Kırk yılda bir ben de makyajlı olayım' diyen Biricik Suden'in saçları ve tarzıyla yaptığı son paylaşımlar 'Wednesday olmuş' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Moda tasarımcısı olarak tanıdığımız Biricik Suden, 2003 yılından beridir MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Moda tasarımcılığını arka plana atan Biricik Suden, sosyal medyada içerik üreticisi olarak yeni bir yol izliyor. En çok dikkat çektiği konu ise elbette kasları!
Beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu yaptığını da söylemeden geçmeyelim. Uzun süredir yaptığı sporun etkilerini sosyal medya hesabından göstermeye devam ediyor Biricik Suden.
Görüntüsüyle dostlarına güven düşmanlarına korku salan Biricik Suden, bu konuda eşi Mazhar Alanson'a da tanıdıklarından telefonlar geldiğini söylemiş ve "Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?" diyerek kapak gibi bir cevap vermişti.
Kas şovlarıyla görmeye oldukça alıştığımız Biricik Suden'in dün akşam yaptığı makyajlı paylaşımlar ise herkesi oldukça şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ardından "Bu da böyle bir gece" diyerek siyah peruk taktığı bir pozu da beraberinde yayınladı.
Öğrendik ki arkadaşlarının kostümlü doğum günü partisine katılmış kendisi.
Giyinişi her ne kadar benzemiyor olsa da makyajı ve saçları ile Wednesday Adams karakterine benzetildi.
Kimileri bu halini hiç beğenmeyip yine eleştirilerini peşi sıra yazarken, kimileri de Biricik Suden'i övgülere boğdu.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda