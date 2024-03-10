Kas Şovlarıyla Görmeye Alışık Olduğumuz Biricik Suden'in Makyajlı Hali Wednesday Adams'a Benzetildi

61 yaşındaki ünlü isim, fiziğiyle ve azmiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Bir kesim tarafından eleştirilmesi de cabası tabii ki. Bir kesim 'Zerafetiniz yok oluyor, bildiğimiz Biricik Suden bu değil' gibi yorumlar yaparken, diğerleri bu azmini ve görüntüsünü destekleyerek 'keşke sizin gibi olsam' demekten geri durmuyor.