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Kas Şovlarıyla Görmeye Alışık Olduğumuz Biricik Suden'in Makyajlı Hali Wednesday Adams'a Benzetildi

Kas Şovlarıyla Görmeye Alışık Olduğumuz Biricik Suden'in Makyajlı Hali Wednesday Adams'a Benzetildi

GNS
GNS - Onedio Editörü
10.03.2024 - 17:16

MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson'un kaslarıyla gündeme gelen güzeller güzeli eşi Biricik Suden'in son paylaşımları görenleri yine beklenmedik yerden vurdu. 'Kırk yılda bir ben de makyajlı olayım' diyen Biricik Suden'in saçları ve tarzıyla yaptığı son paylaşımlar 'Wednesday olmuş' dedirtti.

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Moda tasarımcısı olarak tanıdığımız Biricik Suden, 2003 yılından beridir MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Moda tasarımcısı olarak tanıdığımız Biricik Suden, 2003 yılından beridir MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

10 yılı devirdikleri evliliklerinde birbirlerini sürekli olarak destekleyen açıklamalar yapmalarını da oldukça takdir ediyor ve imreniyoruz elbette.

Moda tasarımcılığını arka plana atan Biricik Suden, sosyal medyada içerik üreticisi olarak yeni bir yol izliyor. En çok dikkat çektiği konu ise elbette kasları!

Moda tasarımcılığını arka plana atan Biricik Suden, sosyal medyada içerik üreticisi olarak yeni bir yol izliyor. En çok dikkat çektiği konu ise elbette kasları!

897 bin takipçisi olan Biricik Suden, uzun süredir büyük bir azimle spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu yaptığını da söylemeden geçmeyelim. Uzun süredir yaptığı sporun etkilerini sosyal medya hesabından göstermeye devam ediyor Biricik Suden.

Beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu yaptığını da söylemeden geçmeyelim. Uzun süredir yaptığı sporun etkilerini sosyal medya hesabından göstermeye devam ediyor Biricik Suden.

61 yaşındaki ünlü isim, fiziğiyle ve azmiyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor. Bir kesim tarafından eleştirilmesi de cabası tabii ki. Bir kesim 'Zerafetiniz yok oluyor, bildiğimiz Biricik Suden bu değil' gibi yorumlar yaparken, diğerleri bu azmini ve görüntüsünü destekleyerek 'keşke sizin gibi olsam' demekten geri durmuyor.

Görüntüsüyle dostlarına güven düşmanlarına korku salan Biricik Suden, bu konuda eşi Mazhar Alanson'a da tanıdıklarından telefonlar geldiğini söylemiş ve "Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?" diyerek kapak gibi bir cevap vermişti.

Görüntüsüyle dostlarına güven düşmanlarına korku salan Biricik Suden, bu konuda eşi Mazhar Alanson'a da tanıdıklarından telefonlar geldiğini söylemiş ve "Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?" diyerek kapak gibi bir cevap vermişti.

Mazhar Alanson'u bir arkadaşlarının aradığını ve kendi kaslı hallerine değinerek 'Biricik'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?' diye bir soru yönelttiğini söylemişti Biricik Suden. Ardından 'Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz? Bunu da kendinize bir sorun.' diyerek herkesin ağzını kapatmıştı.

Kas şovlarıyla görmeye oldukça alıştığımız Biricik Suden'in dün akşam yaptığı makyajlı paylaşımlar ise herkesi oldukça şaşırttı.

Kas şovlarıyla görmeye oldukça alıştığımız Biricik Suden'in dün akşam yaptığı makyajlı paylaşımlar ise herkesi oldukça şaşırttı.

61 yaşındaki Suden, 'Kırk yılda bir ben de makyajlı olayım artık izninizle😊 ' yazarak bu pozunu paylaştı.

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Ardından "Bu da böyle bir gece" diyerek siyah peruk taktığı bir pozu da beraberinde yayınladı.

Ardından "Bu da böyle bir gece" diyerek siyah peruk taktığı bir pozu da beraberinde yayınladı.

Tabii kendisini böyle görmeye pek alışkın değiliz!

Öğrendik ki arkadaşlarının kostümlü doğum günü partisine katılmış kendisi.

Öğrendik ki arkadaşlarının kostümlü doğum günü partisine katılmış kendisi.

Giyinişi her ne kadar benzemiyor olsa da makyajı ve saçları ile Wednesday Adams karakterine benzetildi.

Giyinişi her ne kadar benzemiyor olsa da makyajı ve saçları ile Wednesday Adams karakterine benzetildi.

Kimileri bu halini hiç beğenmeyip yine eleştirilerini peşi sıra yazarken, kimileri de Biricik Suden'i övgülere boğdu.

Kimileri bu halini hiç beğenmeyip yine eleştirilerini peşi sıra yazarken, kimileri de Biricik Suden'i övgülere boğdu.

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