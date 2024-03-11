Arda Güler'in Gol Attığı Maçın Ardından Takım Arkadaşlarının Sarılmaya Doyamadığı Muhteşem Anlar
Arda Güler'in Gol Attığı Maçın Ardından Takım Arkadaşlarının Sarılmaya Doyamadığı Muhteşem Anlar
Celta Vigo karşısında 90. dakikada oyuna giren Arda Güler, kendisine şans tanınan kısıtlı sürede gol atmayı başardı. Real Madrid kariyerindeki ilk golünü atan Arda Güler'e takım arkadaşları sarılmalara doyamadı.
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Uzatmalarda oyuna giren yıldızımız Arda Güler, kendisine verilen şansı değerlendirerek apları havalandırmayı başardıç
Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu. Maçı Real Madrid 4-0 kazandı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başta Carlo Ancelotti olmak üzere Real Madrid futbolcuları Arda Güler'i tebrik etti.
O anlar ekranlara şöyle yansıdı👇
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