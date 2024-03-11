Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler'in Gol Attığı Maçın Ardından Takım Arkadaşlarının Sarılmaya Doyamadığı Muhteşem Anlar

Arda Güler'in Gol Attığı Maçın Ardından Takım Arkadaşlarının Sarılmaya Doyamadığı Muhteşem Anlar

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 09:28

Celta Vigo karşısında 90. dakikada oyuna giren Arda Güler, kendisine şans tanınan kısıtlı sürede gol atmayı başardı. Real Madrid kariyerindeki ilk golünü atan Arda Güler'e takım arkadaşları sarılmalara doyamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Uzatmalarda oyuna giren yıldızımız Arda Güler, kendisine verilen şansı değerlendirerek apları havalandırmayı başardıç

Uzatmalarda oyuna giren yıldızımız Arda Güler, kendisine verilen şansı değerlendirerek apları havalandırmayı başardıç

Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu. Maçı Real Madrid 4-0 kazandı.

Real Madrid formasıyla La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu oldu. Maçı Real Madrid 4-0 kazandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başta Carlo Ancelotti olmak üzere Real Madrid futbolcuları Arda Güler'i tebrik etti.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başta Carlo Ancelotti olmak üzere Real Madrid futbolcuları Arda Güler'i tebrik etti.

O anlar ekranlara şöyle yansıdı👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?