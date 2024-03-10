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"Çok Bekledik Bu Maçı": Arda Güler, Real Madrid Formasıyla İlk Golünü Attı

"Çok Bekledik Bu Maçı": Arda Güler, Real Madrid Formasıyla İlk Golünü Attı

Real Madrid arda güler
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
10.03.2024 - 22:40

Türk futbolu için heyecan dolu muazzam bir an yaşandı: Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.

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Arda Güler genç yaşında Real Madrid transferi ile hem türk futbolu tarihine adını yazdırdı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

Arda Güler genç yaşında Real Madrid transferi ile hem türk futbolu tarihine adını yazdırdı hem de tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

Sakatlık ve akabinde bazı sorunlar yaşasa da eski formunu yakalayan Arda Güler bu akşam Real Madrid - Celta Vigo maçına damgasını vurdu.

Sakatlık ve akabinde bazı sorunlar yaşasa da eski formunu yakalayan Arda Güler bu akşam Real Madrid - Celta Vigo maçına damgasını vurdu.

Real Madrid formasını terleten yıldız futbolcu, Celta Vigo karşısında oyuna sonradan dahil oldu.

Real Madrid formasını terleten yıldız futbolcu, Celta Vigo karşısında oyuna sonradan dahil oldu.

Ve Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.

Ve Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı.

İşte o gol...

İşte o gol...
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"Maçtan sonra Arda Güler ve tüm Real Madrid onun için mutlu. Hepsi onun potansiyelini biliyor."

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