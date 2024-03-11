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Serhat Akın'ın Maç Boyu Zaman Geçirdiğini İddia Ettiği Pendiksporlu Futbolcular Hakkındaki Paylaşımı

Serhat Akın'ın Maç Boyu Zaman Geçirdiğini İddia Ettiği Pendiksporlu Futbolcular Hakkındaki Paylaşımı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 12:00

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maç sırasında yorumcu Serhat Akın, Pendiksporlu futbolculara yüklendi. 'Galatasaray stadında şöyle bir yatan bir takım veya bu kadar gergin bir maç seyretiniz mi? Yazık be ülkede Futbol bitmiş yazık!' diyen Serhat Akın'ın paylaşımı çok konuşuldu.

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Fenerbahçe'nin 4-1 kazanarak zirve yarışına tutunduğu karşılaşmanın ilk yarısında 23 dakikada 28 kez faul düdüğü çalındı.

Fenerbahçe'nin 4-1 kazanarak zirve yarışına tutunduğu karşılaşmanın ilk yarısında 23 dakikada 28 kez faul düdüğü çalındı.

Sert bir oyuna sahne olan mücadelede ise eski Fenerbahçe futbolcusu Serhat Akın, Pendiksporlu futbolcular hakkında paylaşım yaptı.

Sert bir oyuna sahne olan mücadelede ise eski Fenerbahçe futbolcusu Serhat Akın, Pendiksporlu futbolcular hakkında paylaşım yaptı.

Yorumcu Serhat Akın, "Galatasaray stadında şöyle bir yatan bir takım veya bu kadar gergin bir maç seyretiniz mi? Yazık be ülkede Futbol bitmiş yazık!" dedi.

Yorumcu Serhat Akın, "Galatasaray stadında şöyle bir yatan bir takım veya bu kadar gergin bir maç seyretiniz mi? Yazık be ülkede Futbol bitmiş yazık!" dedi.
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Fenerbahçe'nin attığı gollerin ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin attığı gollerin ardından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
twitter.com

Serhat Akın'ın paylaşımlarına gelen tepkiler şöyleydi👇

Serhat Akın'ın paylaşımlarına gelen tepkiler şöyleydi👇
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Siz Serhat Akın'a katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!

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