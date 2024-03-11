Serhat Akın'ın Maç Boyu Zaman Geçirdiğini İddia Ettiği Pendiksporlu Futbolcular Hakkındaki Paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maç sırasında yorumcu Serhat Akın, Pendiksporlu futbolculara yüklendi. 'Galatasaray stadında şöyle bir yatan bir takım veya bu kadar gergin bir maç seyretiniz mi? Yazık be ülkede Futbol bitmiş yazık!' diyen Serhat Akın'ın paylaşımı çok konuşuldu.