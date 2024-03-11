Arda Güler'in Annesine Doğum Gününde Verdiği Hediye ve Yazdığı Duygusal Mesaj Kalbinizi Eritecek

Gururumuz Arda Güler, uzun sürenin ardından Real Madrid formasına kavuştu ve ekran başında izleyen bizleri mutlu etmeyi başardı. Arda Güler, 90. dakikada oyuna girerek uzatma dakikalardı topu ağlara göndermeyi başardı. Bu gol Arda Güler ve annesi Serap Hanım için çok anlamlı bir günde geldi. Ayrıntılara birlikte bakalım.