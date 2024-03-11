Arda Güler'in Annesine Doğum Gününde Verdiği Hediye ve Yazdığı Duygusal Mesaj Kalbinizi Eritecek
Arda Güler'in Annesine Doğum Gününde Verdiği Hediye ve Yazdığı Duygusal Mesaj Kalbinizi Eritecek
Gururumuz Arda Güler, uzun sürenin ardından Real Madrid formasına kavuştu ve ekran başında izleyen bizleri mutlu etmeyi başardı. Arda Güler, 90. dakikada oyuna girerek uzatma dakikalardı topu ağlara göndermeyi başardı. Bu gol Arda Güler ve annesi Serap Hanım için çok anlamlı bir günde geldi. Ayrıntılara birlikte bakalım.
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Arda Güler, Real Madrid'e gitmeden önce Fenerbahçe performansıyla hepimizi kendisine hayran bırakmıştı.
Attığı golün ardından formasının altından "Annecim seni çok seviyorum" yazısını kameralara gösteren Arda Güler, hem bizi hem de annesi Serap Güler'i duygulandırmıştı.
Gözbebeğimiz Arda Güler Real Madrid'e transfer olduğunda yanında yine ailesi vardı.
İlk forma giydiği zaman Serap Güler oğluyla haklı gururunu paylaşmıştı.
Dün gece ise Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü attı. Hem de annesinin doğum gününde!
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Serap Güler Instagram hesabında "En güzel doğum günü hediyesi" diyerek paylaşım yaptı.
Arda Güler çok sevdiği annesine doğum gününde en güzel hediyeyi vermiş oldu. Yaptığı paylaşımın güzelliği kalbimizi eritti❤️
Attığı golden sonra maçın ardından herkes Arda Güler kadar sevinmişti. Real Madrid gibi bir takımda kendisini kabul ettiren ve karakteriyle herkesin sevgisini kazanan Arda Güler'e başarılarının devamını diliyoruz!
Serap Güler ne kadar gururlansa azdır🧿
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hadi bakalım bu daha başlangıç , vurduğun gol olsun...