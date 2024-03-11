Fenerbahçe - Pendikspor Karşılaşmasının Spikeri Ali Okancı'dan Hakkınızı Helal Edin Açıklaması

“Icardiiii diye bağırdım Galatasaraylı oldum. Ghezzaaaal diye bağırdım Beşiktaşlı oldum. Rossssi diye bağırdım Fenerbahçeli oldum. Diğer takımların da taraftarı oldum yıllar içinde.

Bir süre önce benimle özdeşleşmesini istediğim için Avrupa liglerinde atılan harika gollerden sonra kullandığım 'o la la' sözünü Süper Lig’de de kullansam nasıl olur diye düşündüm.

Galatasaray-Rizespor maçını anlatsaydım bu hafta ilk kez Kerem Demirbay’ın golünde kullanırım tahminimce. Ve bu sefer de Fenerbahçe taraftarının lincine uğrardım kuvvetle ihtimal.

Mert Hakan’ın golünde ilk kez kullandım ve şimdi tam tersini yaşıyorum. Hata ettim belki Süper Lig’de bu toplara girmemem gerekirdi bilemiyorum. Kırdıysam hakkınızı helal edin.'

Okancı, sosyal medyadan gelen “Galatasaray maçlarını bir daha anlatmasın” eleştirileri için de “Yöneticilerimle ilk fırsatta bunun bir değerlendirmesini yapacağım ve kendi adıma bir aksiyon almam gerektiğine kanaat gerektirsem de alacağımdan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.