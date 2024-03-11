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Fenerbahçe - Pendikspor Karşılaşmasının Spikeri Ali Okancı'dan Hakkınızı Helal Edin Açıklaması

Fenerbahçe - Pendikspor Karşılaşmasının Spikeri Ali Okancı'dan Hakkınızı Helal Edin Açıklaması

futbol Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.03.2024 - 16:35

Fenerbahçe - Pendikspor karşılaşmasının anlatımını yapan Ali Okancı, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golde 'o lala' sözlerini kullanmıştı. Okancı, kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1'lik skorla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1'lik skorla ayrıldı.

Üç puanı getiren goller; Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Deplasman ekibin tek golünü ise Halil Akbunar kaydetti.

Üç puanı getiren goller; Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Deplasman ekibin tek golünü ise Halil Akbunar kaydetti.

beIN Sports spikeri Ali Okancı'nın, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golde kullandığı 'o lala' ifadelerine, bazı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

beIN Sports spikeri Ali Okancı'nın, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golde kullandığı 'o lala' ifadelerine, bazı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Tecrübeli spiker, kendisine yönelik yapılan eleştirilerin ardından açıklama yaptı.

Tecrübeli spiker, kendisine yönelik yapılan eleştirilerin ardından açıklama yaptı.

Okancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇

Okancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇

“Icardiiii diye bağırdım Galatasaraylı oldum. Ghezzaaaal diye bağırdım Beşiktaşlı oldum. Rossssi diye bağırdım Fenerbahçeli oldum. Diğer takımların da taraftarı oldum yıllar içinde.

Bir süre önce benimle özdeşleşmesini istediğim için Avrupa liglerinde atılan harika gollerden sonra kullandığım 'o la la' sözünü Süper Lig’de de kullansam nasıl olur diye düşündüm.

Galatasaray-Rizespor maçını anlatsaydım bu hafta ilk kez Kerem Demirbay’ın golünde kullanırım tahminimce. Ve bu sefer de Fenerbahçe taraftarının lincine uğrardım kuvvetle ihtimal.

Mert Hakan’ın golünde ilk kez kullandım ve şimdi tam tersini yaşıyorum. Hata ettim belki Süper Lig’de bu toplara girmemem gerekirdi bilemiyorum. Kırdıysam hakkınızı helal edin.'

Okancı, sosyal medyadan gelen “Galatasaray maçlarını bir daha anlatmasın” eleştirileri için de “Yöneticilerimle ilk fırsatta bunun bir değerlendirmesini yapacağım ve kendi adıma bir aksiyon almam gerektiğine kanaat gerektirsem de alacağımdan emin olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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