Fenerbahçe - Pendikspor Karşılaşmasının Spikeri Ali Okancı'dan Hakkınızı Helal Edin Açıklaması
Fenerbahçe - Pendikspor Karşılaşmasının Spikeri Ali Okancı'dan Hakkınızı Helal Edin Açıklaması
Fenerbahçe - Pendikspor karşılaşmasının anlatımını yapan Ali Okancı, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golde 'o lala' sözlerini kullanmıştı. Okancı, kendisine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1'lik skorla ayrıldı.
Üç puanı getiren goller; Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'den geldi. Deplasman ekibin tek golünü ise Halil Akbunar kaydetti.
beIN Sports spikeri Ali Okancı'nın, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golde kullandığı 'o lala' ifadelerine, bazı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
Tecrübeli spiker, kendisine yönelik yapılan eleştirilerin ardından açıklama yaptı.
Okancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi 👇
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