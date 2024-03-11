Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa Thomas Henry'ye Fiziksel Saldırıda Bulundu

Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa Thomas Henry'ye Fiziksel Saldırıda Bulundu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.03.2024 - 18:15

İtalya Serie A ekibi Lecce, dün oynanan Hellas Verona maçında rakip santrfor Thomas Henry’e kafa atan teknik direktörü Roberto D’Aversa’nın görevine sona verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Lecce, konuk ettiği Hellas Verona’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin sonunda Lecce Teknik Direktörü D’Aversa, rakip takım oyuncusu Thomas Henry’e fiziksel saldırıda bulundu.

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Lecce, konuk ettiği Hellas Verona’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin sonunda Lecce Teknik Direktörü D’Aversa, rakip takım oyuncusu Thomas Henry’e fiziksel saldırıda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, "Kesinlikle sahaya bunun için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Bunun için özür dilerim" dedi.

İtalyan çalıştırıcı, "Kesinlikle sahaya bunun için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Bunun için özür dilerim" dedi.

Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Roberto D’Aversa’nın görevine son verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada D’Aversa’ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi.

Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Roberto D’Aversa’nın görevine son verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada D’Aversa’ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi.

İşte o anlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ziya Akbaş

Bak, italya bile bizi kıskanıyor...