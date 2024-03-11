Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa Thomas Henry'ye Fiziksel Saldırıda Bulundu
Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa Thomas Henry'ye Fiziksel Saldırıda Bulundu
İtalya Serie A ekibi Lecce, dün oynanan Hellas Verona maçında rakip santrfor Thomas Henry’e kafa atan teknik direktörü Roberto D’Aversa’nın görevine sona verdi.
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İtalya Serie A’nın 28. haftasında Lecce, konuk ettiği Hellas Verona’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin sonunda Lecce Teknik Direktörü D’Aversa, rakip takım oyuncusu Thomas Henry’e fiziksel saldırıda bulundu.
İtalyan çalıştırıcı, "Kesinlikle sahaya bunun için girmedim. Bir oyuncuya kafa atmak önceden planlanmış bir şey değildi. Bunun için özür dilerim" dedi.
Yaşanan bu olayın ardından Lecce, Roberto D’Aversa’nın görevine son verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada D’Aversa’ya bugüne kadar olan katkılarından dolayı da teşekkür edildi.
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