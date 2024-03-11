Emre Belözoğlu ile Serhat Akın Arasındaki Polemik Sertleşiyor: "Lan Kimin Odasına Girip Çıktığımı..."
Emre Belözoğlu ile Serhat Akın Arasındaki Polemik Sertleşiyor: "Lan Kimin Odasına Girip Çıktığımı..."
Youtube'da yayın yapan 343 Dijital kanalındaki “Hayatım Futbol” programına konuk olan Emre Belözoğlu, milli takımdan arkadaşı Serhat Akın hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti. 'Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor!' diyen Emre Belözğlu, Serhat Akın'ı kızdırdı.
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Katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu, Serhat Akın hakkında söyledikleriyle çok konuşulmuştu.
Emre Belözoğlu: “Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…” demişti.
Gurmespor Youtube kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın ise Emre Belözoğlu'nun sözlerine sert bir tweetle yanıt vermişti.
"Galatasaraylı Emre bana sallamış. Canı sağ olsun. Çok şükür Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öleceğim. Rengi belli olmayanlar düşünsün." demişti Serhat Akın.
Gurmespor'da yorumculuk yapan Serhat Akın hızını alamadı, Emre Belözoğlu'na bir de programda yanıt verdi. "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım’ın odasına girip çıkan adamım!” dedi.
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Serhat Akın, Emre Belözoğlu ile ilgili sözlerine şöyle devam etti.
O anlar ekranlara şöyle yansıdı👇
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