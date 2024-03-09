Eski Defterleri Açan Emre Belözoğlu ile Serhat Akın Birbirleri Hakkında Söyledikleriyle Ağızları Açık Bıraktı

Ufuk Kaan Karacan’ın sunduğu “Hayatım Futbol”un bu haftaki konuğu Emre Belözoğlu oldu. Emre Belözoğlu'nun 343 Dijital Youtube kanalında Serhat Akın hakkında söyledikleri ise gündeme bomba gibi düştü. Serhat Akın, Emre Belözoğlu'nun eleştirilerine sert bir yanıt verdi.

Yaşananlara birlikte bakalım.