Eski Defterleri Açan Emre Belözoğlu ile Serhat Akın Birbirleri Hakkında Söyledikleriyle Ağızları Açık Bıraktı
Eski Defterleri Açan Emre Belözoğlu ile Serhat Akın Birbirleri Hakkında Söyledikleriyle Ağızları Açık Bıraktı
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Katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu, Milli takımda beraber forma giydikleri Fenerbahçeli Serhat Akın hakkında söyledikleriyle gündeme oturdu.
Emre Belözoğlu: “Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…” dedi.
Emre Belözoğlu'nun Serhat Akın hakkında söyledikler sosyal medyada paylaşıldı.
Gurmespor Youtube kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın ise Emre Belözoğlu'nun sözlerine sert bir yanıt verdi.
Serhat Akın, Emre Belözoğlu için "Galatasaraylı" dedi👇
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İkili arasındaki polemiğe gelen yorumlar şöyle oldu👇
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Bakalım ikili arasındaki polemik devam edecek mi?
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