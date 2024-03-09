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Eski Defterleri Açan Emre Belözoğlu ile Serhat Akın Birbirleri Hakkında Söyledikleriyle Ağızları Açık Bıraktı

Eski Defterleri Açan Emre Belözoğlu ile Serhat Akın Birbirleri Hakkında Söyledikleriyle Ağızları Açık Bıraktı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 17:17

Ufuk Kaan Karacan’ın sunduğu “Hayatım Futbol”un bu haftaki konuğu Emre Belözoğlu oldu. Emre Belözoğlu'nun 343 Dijital Youtube kanalında Serhat Akın hakkında söyledikleri ise gündeme bomba gibi düştü. Serhat Akın, Emre Belözoğlu'nun eleştirilerine sert bir yanıt verdi. 

Yaşananlara birlikte bakalım.

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Katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu, Milli takımda beraber forma giydikleri Fenerbahçeli Serhat Akın hakkında söyledikleriyle gündeme oturdu.

Katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtlayan Emre Belözoğlu, Milli takımda beraber forma giydikleri Fenerbahçeli Serhat Akın hakkında söyledikleriyle gündeme oturdu.

Emre Belözoğlu: “Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…” dedi.

Emre Belözoğlu: “Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…” dedi.

Emre Belözoğlu'nun Serhat Akın hakkında söyledikler sosyal medyada paylaşıldı.

Gurmespor Youtube kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın ise Emre Belözoğlu'nun sözlerine sert bir yanıt verdi.

Gurmespor Youtube kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın ise Emre Belözoğlu'nun sözlerine sert bir yanıt verdi.

Serhat Akın, Emre Belözoğlu için "Galatasaraylı" dedi👇

Serhat Akın, Emre Belözoğlu için "Galatasaraylı" dedi👇
twitter.com

'Galatasaraylı Emre bana sallamış. Canı sağ olsun. Çok şükür Fenerbahçeli doğdum, Fenerbahçeli öleceğim. Rengi belli olmayanlar düşünsün.'

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İkili arasındaki polemiğe gelen yorumlar şöyle oldu👇

İkili arasındaki polemiğe gelen yorumlar şöyle oldu👇
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Bakalım ikili arasındaki polemik devam edecek mi?

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