Eda Erdem'e "Adam Gibi Adam" Diyen TVF Başkanı Üstündağ Açıklamasıyla Yeni Bir Tartışma Başlattı
Eda Erdem'e "Adam Gibi Adam" Diyen TVF Başkanı Üstündağ Açıklamasıyla Yeni Bir Tartışma Başlattı
Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'in heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan törenle açıldı. Tören sırasında konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Eda Erdem için söylediği 'Adam gibi adam' sözleri çok konuşulmuştu. Mehmet Üstündağ sözlerine açıklık getirdi.
Kaynak: Hürriyet
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Gururumuz, yıldızımız Eda Erdem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde onurlandırıldı. Heykelinin açılışı sırasında duygusal anlar yaşayan Eda Erdem hepimizi duygulandırdı.
Heykel birazcık "erkeksi" bulunmuş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Işıklandırmadan dolayı kafaları karıştıran görüntüye sahip heykel, gün ışığında hepimizin içini rahatlattı.
Tören açılışı sırasında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise konuşma sırasında söylediği sözlerle Ali Koç'u şaşırtmıştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ “Bugün Türk voleybolunun özel bir günü. Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam Eda’nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutlu ve gururluyum. Bir Eda kolay yetişmiyor” demişti.
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Hürriyet'e konuşan Üstündağ sözlerine açıklık getirdi. Söylediği sözlerin gayri ihtiyarı ağzından çıktığını dile getirdi.
“Adam gibi adam’ sözü de gayri ihtiyari ağzımdan çıktı. Bu sözü özel hayatımda çok sık kullanırım. İyi insan, mükemmel insanı anlamında. Eda Erdem için de ‘İnsan gibi insan’ diyecekken bu sözler döküldü ağzımdan.” dedi.
TVF Başkanı'nın yaptığı açıklamaya gelen tepkiler şöyle oldu👇
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