Eda Erdem'e "Adam Gibi Adam" Diyen TVF Başkanı Üstündağ Açıklamasıyla Yeni Bir Tartışma Başlattı

Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem'in heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan törenle açıldı. Tören sırasında konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Eda Erdem için söylediği 'Adam gibi adam' sözleri çok konuşulmuştu. Mehmet Üstündağ sözlerine açıklık getirdi.

Kaynak: Hürriyet