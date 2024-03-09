Filenin Sultanları'nın Savunma Bakanı Gizem Örge'nin Anne ve Babasıyla Duygusal Paylaşımı İçinizi Isıtacak
Filenin Sultanları'nın Savunma Bakanı Gizem Örge'nin Anne ve Babasıyla Duygusal Paylaşımı İçinizi Isıtacak
Filenin Sultanları ile inanılmaz başarılara imza atan Fenerbahçeli voleybolcu Gizem Örge yaptığı paylaşımla geçmişe yolculuğunu anlattı. Azmi ve çalışkanlığıyla kupalar kaldıran Gizem Örge anne ve babasıyla paylaşım yaptı.
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Avrupa Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşarken duygusal anlar yaşayan ve geçirdiği zor zamanlardan bahsederek hepimizi duygulan Gizem Örge, başarısındaki en büyük pay sahibi olarak ailesini göstermişti.
Gizem Örge'nin kupayı kaldırırken "Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak 'Kızım sen de bir gün orada olacaksın' dedi. Baba buradayım, baba, tarih yazarken buradayım." sözleri hala aklımızda.
Gizem Örge yaptığı paylaşımla bu kez çocukluk yıllarına götürdü. Anne ve babasını yanına alan Gizem Örge ilkokulunu ziyaret etti.
Gizem Örge duygularını şöyle ifade etti: "Yıllar sonra hikayemin başladığı yerde, voleybol topunu ilk kez elime aldığım Harzemşahlar İlkokulu’ndaydım."
"Oturduğum sıralarda okuyan, koştuğum bahçede koşan hayaller kuran gençlerimize ilham vermek, örnek olmak tarifsiz.💛 #AİLE" dedi.
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Başarılarıyla anne ve babasını gururlandıran Örge'nin paylaşımının altına yorum yağdı.
Paylaşıma gelen yorumlar şöyleydi👇
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Başarıların daim olsun Gizem Örge!
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