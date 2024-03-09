Filenin Sultanları'nın Savunma Bakanı Gizem Örge'nin Anne ve Babasıyla Duygusal Paylaşımı İçinizi Isıtacak

Filenin Sultanları ile inanılmaz başarılara imza atan Fenerbahçeli voleybolcu Gizem Örge yaptığı paylaşımla geçmişe yolculuğunu anlattı. Azmi ve çalışkanlığıyla kupalar kaldıran Gizem Örge anne ve babasıyla paylaşım yaptı.