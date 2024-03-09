Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerliler Yatırımdan Başka Seçenek Düşünmek İstemeyecek! Ferdi Kadıoğlu Hollanda'dan Ev Satın Aldı

Fenerliler Yatırımdan Başka Seçenek Düşünmek İstemeyecek! Ferdi Kadıoğlu Hollanda'dan Ev Satın Aldı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.03.2024 - 10:10

Sezon içerisinde adı sıklıkla transfer dedikoduları ile anılan Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'dan ev satın aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sarı-lacivertli takımın en eski oyuncusu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu, son yıllarda gösterdiği performansla adeta tüm taraftarların kalbinde taht kurdu.

Sarı-lacivertli takımın en eski oyuncusu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu, son yıllarda gösterdiği performansla adeta tüm taraftarların kalbinde taht kurdu.

Hem fiziksel olarak hem de saha içindeki tercihleriyle her geçen gün dikkat çekici bir gelişme kaydeden 24 yaşındaki futbolcuyu dünya devlerinin takip ettiği söyleniyor.

Hem fiziksel olarak hem de saha içindeki tercihleriyle her geçen gün dikkat çekici bir gelişme kaydeden 24 yaşındaki futbolcuyu dünya devlerinin takip ettiği söyleniyor.

Fenerbahçe ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun doğup büyüdüğü yer olan Hollanda'dan ev aldığı belirtildi.

Fenerbahçe ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun doğup büyüdüğü yer olan Hollanda'dan ev aldığı belirtildi.

İşte başarı futbolcunun yeni evi 👇

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?