Fenerliler Yatırımdan Başka Seçenek Düşünmek İstemeyecek! Ferdi Kadıoğlu Hollanda'dan Ev Satın Aldı
Fenerliler Yatırımdan Başka Seçenek Düşünmek İstemeyecek! Ferdi Kadıoğlu Hollanda'dan Ev Satın Aldı
Sezon içerisinde adı sıklıkla transfer dedikoduları ile anılan Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'dan ev satın aldı.
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Sarı-lacivertli takımın en eski oyuncusu konumunda bulunan Ferdi Kadıoğlu, son yıllarda gösterdiği performansla adeta tüm taraftarların kalbinde taht kurdu.
Hem fiziksel olarak hem de saha içindeki tercihleriyle her geçen gün dikkat çekici bir gelişme kaydeden 24 yaşındaki futbolcuyu dünya devlerinin takip ettiği söyleniyor.
Fenerbahçe ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun doğup büyüdüğü yer olan Hollanda'dan ev aldığı belirtildi.
İşte başarı futbolcunun yeni evi 👇
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