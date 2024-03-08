Heykel Sanatçısı Öktem Doğan Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'in Heykelindeki Detay Hakkında Açıklama Yaptı
Heykel Sanatçısı Öktem Doğan Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'in Heykelindeki Detay Hakkında Açıklama Yaptı
Biliyorsunuz ki bugün milli takım kaptanımız Eda Erdem'in heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Ancak heykeldeki bir detay sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Heykel sanatçısı Öktem Doğan ise heykeldeki detay hakkında açıklamalarda bulundu.
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Biliyorsunuz ki Filenin Sultanları her yıl büyük başarılara imza atıyor ve kazandıkları her maç ile de hepimizi gururlandırmaya devam ediyor.
Milli takımın en öne çıkan isimlerinden biri ise takım kaptanı Eda Erdem. Hatta kaptanın 2019 yılındaki ikonik pozu da yıllardır hafızalarımızdan silinmiyor.
Hatırlarsanız bir süredir Eda Erdem'in o pozunun heykelinin dikileceği gündemdeydi. Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde o ikonik pozun heykelinin açılışı yapıldı.
Hepimizin büyük bir gurur ile karşıladığı o anlarda Eda Erdem heykelindeki garip görüntü ise eleştirilerin odak noktası oldu.
Eda Erdem'in heykelini yapan sanatçı Öktem Doğan ise ilgi çeken görüntü hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
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Doğan, heykeldeki garip görüntü için "bilgim dışında ışıklandırma yapılmış ve heykelin anatomisi yansıma yüzünden bambaşka olmuş" ifadelerini kullandı.
Öktem Doğan aynı zamanda "Kalktım tekrar alana gittim, kontrol ettim. Fotoğraflarla heykelin alakası yok. Bu heykel form ve ışığın birlikteliğini yansıtıyor. Ama yanlış ışık konduğundan kendisi olmaktan çıkmış." açıklamalarında bulundu.
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