Heykel Sanatçısı Öktem Doğan Milli Takım Kaptanı Eda Erdem'in Heykelindeki Detay Hakkında Açıklama Yaptı

Biliyorsunuz ki bugün milli takım kaptanımız Eda Erdem'in heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Ancak heykeldeki bir detay sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Heykel sanatçısı Öktem Doğan ise heykeldeki detay hakkında açıklamalarda bulundu.