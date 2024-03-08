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Ekonomi
Kredi Kartlarında Harcamalar Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Kredi Kartlarında Harcamalar Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.03.2024 - 16:48

Kredi kartlarına düzenleme olasılıkları konuşulurken, öncelikle kredilerde hamle yapan Merkez Bankası verilerine göre, 1 Mart haftasında kredi kartı harcamaları rekor artış gösterdi.

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Enflasyonla mücadelede kredi kartlarına yönelik düzenlemeler konuşulmaya devam ederken, son verilere göre kredi kartı harcamaları rekorlara imza atıyor.

Enflasyonla mücadelede kredi kartlarına yönelik düzenlemeler konuşulmaya devam ederken, son verilere göre kredi kartı harcamaları rekorlara imza atıyor.

Seçim sonrasında dövize yönelik beklentiler, enflasyonda yükselişin sürmesi, taksit sınırlamaları söylentileri derken, alım gücü düşen vatandaş hem kredi kartından faydalanıyor, hem de yeniden harcamalarını öne çekerek rekora imza atıyor.

TCMB verilerine göre, kartlı işlemler 1 Mart haftasında bir haftada yüzde 15 artış gösterdi. Kartlı harcamalarda da yeni bir rekora imza atılmış oldu.

TCMB verilerine göre, kartlı işlemler 1 Mart haftasında bir haftada yüzde 15 artış gösterdi. Kartlı harcamalarda da yeni bir rekora imza atılmış oldu.

Artışa vergi ve bireysel emeklilik ödemelerindeki yükseliş de etki ederken, Ekonomim'in aktardığına göre, ekonomist Haluk Bürümcekçi, artışların genele yayıldığını, haftalık yükselişlerde en belirgin harcamaların hizmet, eğitim, araç kiralama-satış, akaryakıt ve mobilya harcamaları gruplarında görüldüğünü iletti.

İnternet üzerinden kredi kartıyla yapılan alışverişlerde de haftalık artış 15,6 milyar TL olurken, 83,4 milyar TL ile yeni bir rekor daha görüldü.

İnternet üzerinden kredi kartıyla yapılan alışverişlerde de haftalık artış 15,6 milyar TL olurken, 83,4 milyar TL ile yeni bir rekor daha görüldü.

İnternet dahil, vergi ve BES harici ödemelerde toplam alışveriş son 4 haftalık ortalamada yıllık yüzde 139,5 oranında artış gösterdi. 

Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası, kredi kartlarındaki düzenlemelere yönelik sinyaller verirken, seçim sonrasına yönelik beklentiler de artış gösteriyor.

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