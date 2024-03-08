Kredi Kartlarında Harcamalar Rekor Kırmaya Devam Ediyor
Kredi Kartlarında Harcamalar Rekor Kırmaya Devam Ediyor
Kredi kartlarına düzenleme olasılıkları konuşulurken, öncelikle kredilerde hamle yapan Merkez Bankası verilerine göre, 1 Mart haftasında kredi kartı harcamaları rekor artış gösterdi.
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Enflasyonla mücadelede kredi kartlarına yönelik düzenlemeler konuşulmaya devam ederken, son verilere göre kredi kartı harcamaları rekorlara imza atıyor.
TCMB verilerine göre, kartlı işlemler 1 Mart haftasında bir haftada yüzde 15 artış gösterdi. Kartlı harcamalarda da yeni bir rekora imza atılmış oldu.
İnternet üzerinden kredi kartıyla yapılan alışverişlerde de haftalık artış 15,6 milyar TL olurken, 83,4 milyar TL ile yeni bir rekor daha görüldü.
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