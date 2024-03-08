Kredi Kartlarında Harcamalar Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Artışa vergi ve bireysel emeklilik ödemelerindeki yükseliş de etki ederken, Ekonomim'in aktardığına göre, ekonomist Haluk Bürümcekçi, artışların genele yayıldığını, haftalık yükselişlerde en belirgin harcamaların hizmet, eğitim, araç kiralama-satış, akaryakıt ve mobilya harcamaları gruplarında görüldüğünü iletti.