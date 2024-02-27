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Fatih Altaylı Pidenin Fiyatını İştahla Yorumlarken, Kredi Kartları Borçlarında "Felaket" Öngördü

Fatih Altaylı Pidenin Fiyatını İştahla Yorumlarken, Kredi Kartları Borçlarında "Felaket" Öngördü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 15:44

Gazeteci Fatih Altaylı, Ramazan ayındaki pide masrafını anlatırken, iştahlı bir şekilde tarif vermeyi de es geçmedi. Ayrıca kredi kartı harcamalarındaki artışa da değinen Altaylı, markette karşılaştığı bitmeyen para sayım işleminin anlatırken, kredi kartları nedeniyle hacizlerin, icraların ve aile sorunlarının artacağını öngördü.

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Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yaptığı yayınlarından sıklıkla ekonomiye değinmeyi ihmal etmiyor.

Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yaptığı yayınlarından sıklıkla ekonomiye değinmeyi ihmal etmiyor.

Altaylı, ekonomiyi sevdiğini de söylerken, gündemde en önemli sorun olarak yer alması da son dönemde ana odak konusunun ekonomi olmasını da sağlıyor. Ramazan aynın yaklaşması nedeniyle öncelikle pide fiyatlarını yorumlayan Altaylı'nın bu konuda iştahlı olduğu da görüldü.

Ramazan pidesinin gramajı üzerinden bir hesaplama yapan Altaylı, 250 gramlık pidenin 4 kişilik bir aileye hem iftar hem de sahur maliyetini aylık 3 bin TL olacağını da kabataslak hesapladı.

Ramazan pidesinin gramajı üzerinden bir hesaplama yapan Altaylı, 250 gramlık pidenin 4 kişilik bir aileye hem iftar hem de sahur maliyetini aylık 3 bin TL olacağını da kabataslak hesapladı.

Pide fiyatları burada.

Fatih Altaylı, pidenin ardından kredi kartı harcamalarındaki artışa da değindi.

Fatih Altaylı, pidenin ardından kredi kartı harcamalarındaki artışa da değindi.

Yüzde 147,2 oranında son 1 yılda artan kredi kartı harcamalarının ENAG enflasyonuna yakın bir sonuç verdiğine değinen Altaylı, kendi harcamalarında da bu sonucun görüldüğünü söyledi. 'Yüzde 120'ya yakın bir gerçek enflasyon var' diyen Altaylı 'Yaklaşık yüzde 20 de büyüme etkisi olabilir' dedi.

Kredi kartlarında harcamaların giderek artmasının yaratacağı sorunlara da değindi.

Kredi kartlarında harcamaların giderek artmasının yaratacağı sorunlara da değindi.

Kredi kartlarında dar ve orta gelirli kesimin giderek ödeyememe sorunları yaşayacağını öngören Fatih Altaylı, icra ve hacizlerin artacağını söyledi. 2008'de yaşana  küresel finans krizinde etkilenen kesimin buna benzer yaşadığı sorunların daha vahiminin yaşanacağını da tahmin etti.

"Yeddieminlerde binlerce, onbinlerce otomobil göreceğiz " diyen deneyimli gazeteci öngörülerinin devamında "İcra dairelerinin yoğunluğu artacak, bankalarda batıklar oluşacak, riskleri satın alan şirketler nedeniyle aile faciaları göreceğiz" dedi.

"Yeddieminlerde binlerce, onbinlerce otomobil göreceğiz " diyen deneyimli gazeteci öngörülerinin devamında "İcra dairelerinin yoğunluğu artacak, bankalarda batıklar oluşacak, riskleri satın alan şirketler nedeniyle aile faciaları göreceğiz" dedi.
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"Bu sevindirici bir büyüme değil" derken Altaylı, Ömer Koç'un harcamalar hakkında aylar sonra gündem olan sözlerine de değindi.

"Bu sevindirici bir büyüme değil" derken Altaylı, Ömer Koç'un harcamalar hakkında aylar sonra gündem olan sözlerine de değindi.

Banknotlara dair markette ödeme sırasında yaşadığı bir anıyı da paylaşan Altaylı, turistlerin hesap ödemesi sırasında nakit nedeniyle yaşanan karmaşayı ve hacmi anlattı.

Fatih Altaylı yorumluyor: Neden siyasette "nezaket" göremiyoruz?

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sairsel

%120 mi? herşey 3-4 katı olmuş, bence piyasada en az %300 enflasyon var, aksini iddia esen etmesin!

abdullah koksal

kredi borcu olan herkesin,borçları silinise AKPyi desteklerim... yoksa Ekrem Başkan bize yeter,seçime Bike gerek yok..

ipimle kuşağım

ya ben birkaç senedir de ramazan süresince şahit oldum ki hiçbir restoranda yer olmuyor. hepsi sokaklara taşıyor, restoranlar rezervasyonsuz müşteri kabul et... Devamını Gör