Fatih Altaylı Pidenin Fiyatını İştahla Yorumlarken, Kredi Kartları Borçlarında "Felaket" Öngördü

Altaylı, ekonomiyi sevdiğini de söylerken, gündemde en önemli sorun olarak yer alması da son dönemde ana odak konusunun ekonomi olmasını da sağlıyor. Ramazan aynın yaklaşması nedeniyle öncelikle pide fiyatlarını yorumlayan Altaylı'nın bu konuda iştahlı olduğu da görüldü.