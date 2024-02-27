Fatih Altaylı Pidenin Fiyatını İştahla Yorumlarken, Kredi Kartları Borçlarında "Felaket" Öngördü
Fatih Altaylı Pidenin Fiyatını İştahla Yorumlarken, Kredi Kartları Borçlarında "Felaket" Öngördü
Gazeteci Fatih Altaylı, Ramazan ayındaki pide masrafını anlatırken, iştahlı bir şekilde tarif vermeyi de es geçmedi. Ayrıca kredi kartı harcamalarındaki artışa da değinen Altaylı, markette karşılaştığı bitmeyen para sayım işleminin anlatırken, kredi kartları nedeniyle hacizlerin, icraların ve aile sorunlarının artacağını öngördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fatih Altaylı, kişisel YouTube kanalında yaptığı yayınlarından sıklıkla ekonomiye değinmeyi ihmal etmiyor.
Ramazan pidesinin gramajı üzerinden bir hesaplama yapan Altaylı, 250 gramlık pidenin 4 kişilik bir aileye hem iftar hem de sahur maliyetini aylık 3 bin TL olacağını da kabataslak hesapladı.
Fatih Altaylı, pidenin ardından kredi kartı harcamalarındaki artışa da değindi.
Kredi kartlarında harcamaların giderek artmasının yaratacağı sorunlara da değindi.
"Yeddieminlerde binlerce, onbinlerce otomobil göreceğiz " diyen deneyimli gazeteci öngörülerinin devamında "İcra dairelerinin yoğunluğu artacak, bankalarda batıklar oluşacak, riskleri satın alan şirketler nedeniyle aile faciaları göreceğiz" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu sevindirici bir büyüme değil" derken Altaylı, Ömer Koç'un harcamalar hakkında aylar sonra gündem olan sözlerine de değindi.
Fatih Altaylı yorumluyor: Neden siyasette "nezaket" göremiyoruz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
%120 mi? herşey 3-4 katı olmuş, bence piyasada en az %300 enflasyon var, aksini iddia esen etmesin!
kredi borcu olan herkesin,borçları silinise AKPyi desteklerim... yoksa Ekrem Başkan bize yeter,seçime Bike gerek yok..
ya ben birkaç senedir de ramazan süresince şahit oldum ki hiçbir restoranda yer olmuyor. hepsi sokaklara taşıyor, restoranlar rezervasyonsuz müşteri kabul et... Devamını Gör