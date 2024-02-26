Açlık Sınırı 19 Bin Liraya Dayandı: Yoksulluğun Asgari Ücretle Bağlantısı Kalmadı

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 41 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 168 liralık artışla 409 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 573 lira artarak 4 bin 239 liraya yükselen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yılda ise 1.459 liralık artış oldu.