Açlık Sınırı 19 Bin Liraya Dayandı: Yoksulluğun Asgari Ücretle Bağlantısı Kalmadı
Açlık Sınırı 19 Bin Liraya Dayandı: Yoksulluğun Asgari Ücretle Bağlantısı Kalmadı
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ile beslenmenin yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2024 sonuçları açıklandı.
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Birleşik Kamu-İş'in hesaplamasına göre, şubat ayında açlık sınırı 18.973 TL olurken, yoksulluk sınırı 52.375 TL oldu.
Açlık sınırı şubatta bir önceki aya göre 1.531 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 2 bin 349 liralık artışta 33 bin 402 liraya çıktı.
Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar şubatta bir önceki aya göre 554 lira, yıllık olarak ise 2 bin 579 lira artarak 5 bin 213 lira oldu.
Meyve için harcanması gereken para şubatta 226 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.176 lira artarak 1.752 lira, sebze harcaması ise önceki aya göre 22 lira azalarak, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.018 lira artarak 2 bin 467 lira oldu.
Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama şubatta önceki aya göre 147 lira artarak 1.221 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 114 lira artarak 558 liraya çıktı.
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Yetişkin erkek için 2.800, kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre şubat ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 540 lira, yetişkin kadın için 4 bin 349 lira, çocuk için 3 bin 158 lira ve genç için de 5 bin 927 lira oldu.
Şubatta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 555 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 7 bin 414 liraya çıktı.
Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk iki aylık dönemde 3 bin 48 lira artış gösterdi.
Yoksulluk sınırında yılın ilk iki ayındaki artış ise 5 bin 538 lira oldu. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 23 bin 812 lira olarak gerçekleşti.
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