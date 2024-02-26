Kredi Kartlarında Düzenleme Beklenirken Harcamalar Fren Tutmuyor! Faizlerde Yükseliş Olur mu?

Bu çalışmada limitlerin ne kadar kredi ne kadarı harcama olarak kullanılıyor onun ayrımı yapılıyor. Çok yüklü miktarda limitiniz varsa kredi kartını borçlanma aracı olarak kullanıyorsunuz ve üst segmente adım atıyorsunuz. Kredi kartı düzenlemesi yaparken dikkatli olmak lazım. Anadolu’da bireysel kredi kartlarını kullanarak iş yapan çok büyük bir kesim var. Bu sefer oradaki ticareti vuruyor oluyorsunuz. Atılacak adımların da yaratılan büyük beklentiye karşın zayıf kalacağını düşünüyorum.