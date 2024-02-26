Kredi Kartlarında Düzenleme Beklenirken Harcamalar Fren Tutmuyor! Faizlerde Yükseliş Olur mu?
Kredi Kartlarında Düzenleme Beklenirken Harcamalar Fren Tutmuyor! Faizlerde Yükseliş Olur mu?
Ekonomi yönetiminin enflasyonu frenlemede kredi kartlarına düzenleme önerileri son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bireysel kredi kartı harcamalarında büyüme halen yüksek seyretmeye devam ederken, uzmanlar TCMB’nin çalışmalarına atıfta bulunarak normalleşme gerektiğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın da önerileriyle dikkat çektiği kredi kartı harcamaları fren tutmuyor.
Taksitli kredi kartı harcamaları son 1 yılda yüzde 114,8 oranında artarken, taksitsiz harcamalar yüzde 181,9 oranında arttı.
Yaz döneminde bireysel kredi kartı harcamaları yüzde 180'nin üzerinde artarken, Kasım 2023 itibarıyla kredi kartı faizleri politika faizinden ayrıştırılırken, harcamalardaki artış yüzde 150 seviyelerinde kalmaya devam etti.
Banka yöneticileri ve iş dünyasından kredi kartlarına yapılacak düzenlemelerle ilgili açıklamalar da dikkat çekiyor.
"Perakendeciyi de vatandaşı da zorlar"
İçeriğin Devamı Aşağıda
TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Merkez Bankası’nın kredi kartı limitlerine yönelik çalışmasına yönelik dikkatli olmak gerektiğini söyledi.
Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kredi kartı tarafında normal olmayan duruma işaret ederek, "Kredi kartı faizlerini dikkate aldığınızda ve bireylerin enflasyon beklentisi olan yüzde 80’i dikkate aldığınızda kredi kartı faizi onun altında kalıyor" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda