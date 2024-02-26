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Kredi Kartlarında Düzenleme Beklenirken Harcamalar Fren Tutmuyor! Faizlerde Yükseliş Olur mu?

Kredi Kartlarında Düzenleme Beklenirken Harcamalar Fren Tutmuyor! Faizlerde Yükseliş Olur mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.02.2024 - 13:02

Ekonomi yönetiminin enflasyonu frenlemede kredi kartlarına düzenleme önerileri son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Bireysel kredi kartı harcamalarında büyüme halen yüksek seyretmeye devam ederken, uzmanlar TCMB’nin çalışmalarına atıfta bulunarak normalleşme gerektiğini vurguladı.

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Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın da önerileriyle dikkat çektiği kredi kartı harcamaları fren tutmuyor.

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın da önerileriyle dikkat çektiği kredi kartı harcamaları fren tutmuyor.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, Merkez Bankası verilerinde Türk Lirası harcamalarda bireysel kredi kartı 16 Şubat itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147,2 oranında artış gösterdi.

Taksitli kredi kartı harcamaları son 1 yılda yüzde 114,8 oranında artarken, taksitsiz harcamalar yüzde 181,9 oranında arttı.

Taksitli kredi kartı harcamaları son 1 yılda yüzde 114,8 oranında artarken, taksitsiz harcamalar yüzde 181,9 oranında arttı.

Merkez Bankası politika faizi artışlarını Kasım 2023’ten bu yana kredi kartı faizlerine yansıtmıyor. Ekonomistler kredi kartlarına dikkat çekiyor. 

Kredi kartlarında harcamalar, 2023 yaz döneminden bu yana dikkat çekici bir boyuta çıkarken, haziran, temmuz ve ağustos aylarında enflasyonda da hızlanma görülmüştü.

Yaz döneminde bireysel kredi kartı harcamaları yüzde 180'nin üzerinde artarken, Kasım 2023 itibarıyla kredi kartı faizleri politika faizinden ayrıştırılırken, harcamalardaki artış yüzde 150 seviyelerinde kalmaya devam etti.

Yaz döneminde bireysel kredi kartı harcamaları yüzde 180'nin üzerinde artarken, Kasım 2023 itibarıyla kredi kartı faizleri politika faizinden ayrıştırılırken, harcamalardaki artış yüzde 150 seviyelerinde kalmaya devam etti.

Merkez Bankası verilerine göre TL cinsi bireysel kredi kartı harcamaları ocak ayında yüzde 3,12 seviyesinde artarken, BDDK verilerine göre, 16 Şubat ile biten haftada geçen yıla göre artış yüzde 155 oranında oldu. 

Taksitli ve taksitsiz harcamalarda da farklılık görülüyor. Taksitli kart harcamaları yüzde 114,8 oranında artarken, taksitsiz kart harcamaları ise yüzde 181,9 seviyesinde arttı.

Banka yöneticileri ve iş dünyasından kredi kartlarına yapılacak düzenlemelerle ilgili açıklamalar da dikkat çekiyor.

Banka yöneticileri ve iş dünyasından kredi kartlarına yapılacak düzenlemelerle ilgili açıklamalar da dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar bu konuda düzenleme geleceğine dikkat çekmişti.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da düşük limitli kartlarda düzenleme yapılmamasını savunmuştu.

Perakendenin önde gelen isimlerinden Cem Boyner de kredi kartlarına yönelik açıklama yapmıştı.

"Perakendeciyi de vatandaşı da zorlar"

"Perakendeciyi de vatandaşı da zorlar"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel BloombergHT'ye yaptığı açıklamada, kredi kartlarına yönelik düzenlemenin perakendeciyi de vatandaşı da zorlayacağını belirterek, 'En azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz' dedi.

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TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Merkez Bankası’nın kredi kartı limitlerine yönelik çalışmasına yönelik dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Merkez Bankası’nın kredi kartı limitlerine yönelik çalışmasına yönelik dikkatli olmak gerektiğini söyledi.

Bu çalışmada limitlerin ne kadar kredi ne kadarı harcama olarak kullanılıyor onun ayrımı yapılıyor. Çok yüklü miktarda limitiniz varsa kredi kartını borçlanma aracı olarak kullanıyorsunuz ve üst segmente adım atıyorsunuz. Kredi kartı düzenlemesi yaparken dikkatli olmak lazım. Anadolu’da bireysel kredi kartlarını kullanarak iş yapan çok büyük bir kesim var. Bu sefer oradaki ticareti vuruyor oluyorsunuz. Atılacak adımların da yaratılan büyük beklentiye karşın zayıf kalacağını düşünüyorum.

TÜSİAD Başekonomisti'nin açıklamalarının detayları burada.

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kredi kartı tarafında normal olmayan duruma işaret ederek, "Kredi kartı faizlerini dikkate aldığınızda ve bireylerin enflasyon beklentisi olan yüzde 80’i dikkate aldığınızda kredi kartı faizi onun altında kalıyor" dedi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kredi kartı tarafında normal olmayan duruma işaret ederek, "Kredi kartı faizlerini dikkate aldığınızda ve bireylerin enflasyon beklentisi olan yüzde 80’i dikkate aldığınızda kredi kartı faizi onun altında kalıyor" dedi.

Bireylerin kredi kartını kredilendirme aracı olarak kullandığına dikkat çeken Kara, ABD’ye bakıldığında, yüzde 5 faizin karşısında kredi kartı faizlerinin 4 katı seviyesinde olduğunu belirtti. Kara, kredi kartının ödeme aracı olarak kullanılması gerektiğini, kredi kartı tarafında düzenlemelerinin konuşulmasının kredi kartı faizlerinin çok düşük kalmış olmasından kaynaklandığını ve faizlerde normalleşme gerektiğini söyledi.

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