TÜSİAD Başekonomisti: "Merkez Bankası Enflasyonu Tek Başına Düşüremez! İsterseniz Kuru 45 TL Yapın"

Enflasyonla mücadelede 'Daha derin ve detaylı politikalara ihtiyaç var' diyen Altınsaç, 'Reel sektöre baktığımızda, sanayide son 10 yıldır bir verimlilik artışı yok. Dolayısıyla esas konu TL’nin seviyesi değil. İsterseniz kuru 45 TL yapın verimlilik yoksa başarılı olamazsanız, bir süre sonra yine sarmala girersiniz' diye de kur artışı talep eden ihracatçılara yol gösterdi.