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TÜSİAD Başekonomisti: "Merkez Bankası Enflasyonu Tek Başına Düşüremez! İsterseniz Kuru 45 TL Yapın"

TÜSİAD Başekonomisti: "Merkez Bankası Enflasyonu Tek Başına Düşüremez! İsterseniz Kuru 45 TL Yapın"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 18:09

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Koç Üniversitesi ve TÜSİAD'ın ortak düzenlediği Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) '2024 yılında Türkiye Ekonomisi' konferansında yaptığı konuşmada enflasyona dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

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TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Hande Demirel'in moderatörlüğünü üstlendiği Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Ali Hakan Kara ve Murat Üçer'in de konuşmacı olduğu “Türkiye Ekonomisi” konferansı panelinde enflasyonda kontrolün kaybedildiğine dikkat çekti.

TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Hande Demirel'in moderatörlüğünü üstlendiği Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Ali Hakan Kara ve Murat Üçer'in de konuşmacı olduğu “Türkiye Ekonomisi” konferansı panelinde enflasyonda kontrolün kaybedildiğine dikkat çekti.

TÜSİAD Başekonomisti Altınsaç, Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini söylerken, 2013 yılının sonlarından bu yana yaşanan süreçte Türkiye ekonomisinde yaşanan ivme kaybına ve enflasyonda kontrolün kaybedildiğine dikkat çekti.

Son 10 yıllık süreçte uygulanan politikaların maliyetinin ağır olduğuna dikkat çeken Altınsaç, "Mevcut kayıplar göz göre göre yaşandı" dedi.

Son 10 yıllık süreçte uygulanan politikaların maliyetinin ağır olduğuna dikkat çeken Altınsaç, "Mevcut kayıplar göz göre göre yaşandı" dedi.

Altınsaç, yine aynı dönemde kayıpların tersine çevrilmesine yönelik fırsatların elde edildiğini ancak doğru  bu fırsatların da kullanılamadığını belirtti. 

2023'ün ikinci yarısından itibaren uygulanan politikalarda yön değişikliğine vurgu yapan ünlü ekonomist, Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) 300 puanın altına indiğini söylerken, enflasyonda Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 36 olan tahmininin tutmayacağını öngördü.

Haziran ayında beklenen yüzde 73 zirvesinin de üzerinde bir enflasyon beklentileri olduğunu söyleyen Altınsaç, Merkez Bankası’nın tahmininin gerçekleşmeyeceği beklentilerine yönelik "Çünkü içeride talep hala çok şiddetli" dedi.

Haziran ayında beklenen yüzde 73 zirvesinin de üzerinde bir enflasyon beklentileri olduğunu söyleyen Altınsaç, Merkez Bankası’nın tahmininin gerçekleşmeyeceği beklentilerine yönelik "Çünkü içeride talep hala çok şiddetli" dedi.

Ocak ayında, aralık ayına göre daha yüksek bir talep olduğunu söyleyen TÜSİAD Başekonomisti, servis enflasyonunda yaşanan hareketliliğin, 'Maalesef iç talebin Merkez Bankası’nın hesapladığında daha güçlü olduğunu ve olacağını' gösterdiğini de belirtti.

Enflasyonda düşüş için "sadece Merkez Bankası’nın politikalarının yeterli" olmadığını, "Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi" gerektiğini söyleyen Altınsaç, faiz artışları için de 2023 temmuz ve ağustos aylarına "kayıp" diyerek "Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı" diye de ekledi.

Enflasyonda düşüş için "sadece Merkez Bankası’nın politikalarının yeterli" olmadığını, "Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi" gerektiğini söyleyen Altınsaç, faiz artışları için de 2023 temmuz ve ağustos aylarına "kayıp" diyerek "Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı" diye de ekledi.

2023 yılında seçim sonrası ekonomi yönetimindeki değişimle Hafize Gaye Erkan'ın ilk göreve geldiği aylardaki faiz artışlarına yönelik, 'Biz bunu kademeli yaptık, faiz artışını kademeli yapınca da risk alıyorsunuz' diyen ünlü ekonomist, 'Yön doğru ama eksikler mevcut' dedi.

"İsterseniz kuru 45 TL yapın"

"İsterseniz kuru 45 TL yapın"

Enflasyonla mücadelede 'Daha derin ve detaylı politikalara ihtiyaç var' diyen Altınsaç, 'Reel sektöre baktığımızda, sanayide son 10 yıldır bir verimlilik artışı yok. Dolayısıyla esas konu TL’nin seviyesi değil. İsterseniz kuru 45 TL yapın verimlilik yoksa başarılı olamazsanız, bir süre sonra yine sarmala girersiniz' diye de kur artışı talep eden ihracatçılara yol gösterdi.

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