TÜSİAD Başekonomisti: "Merkez Bankası Enflasyonu Tek Başına Düşüremez! İsterseniz Kuru 45 TL Yapın"
TÜSİAD Başekonomisti: "Merkez Bankası Enflasyonu Tek Başına Düşüremez! İsterseniz Kuru 45 TL Yapın"
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Koç Üniversitesi ve TÜSİAD'ın ortak düzenlediği Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) '2024 yılında Türkiye Ekonomisi' konferansında yaptığı konuşmada enflasyona dair açıklamalarıyla dikkat çekti.
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TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, Hande Demirel'in moderatörlüğünü üstlendiği Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Ali Hakan Kara ve Murat Üçer'in de konuşmacı olduğu “Türkiye Ekonomisi” konferansı panelinde enflasyonda kontrolün kaybedildiğine dikkat çekti.
Son 10 yıllık süreçte uygulanan politikaların maliyetinin ağır olduğuna dikkat çeken Altınsaç, "Mevcut kayıplar göz göre göre yaşandı" dedi.
Haziran ayında beklenen yüzde 73 zirvesinin de üzerinde bir enflasyon beklentileri olduğunu söyleyen Altınsaç, Merkez Bankası’nın tahmininin gerçekleşmeyeceği beklentilerine yönelik "Çünkü içeride talep hala çok şiddetli" dedi.
Enflasyonda düşüş için "sadece Merkez Bankası’nın politikalarının yeterli" olmadığını, "Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi" gerektiğini söyleyen Altınsaç, faiz artışları için de 2023 temmuz ve ağustos aylarına "kayıp" diyerek "Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı" diye de ekledi.
"İsterseniz kuru 45 TL yapın"
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