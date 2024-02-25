Özgür Demirtaş, "Dünyanın En Büyük Finans Okulunu" Kurduğunu Açıkladı
Özgür Demirtaş, "Dünyanın En Büyük Finans Okulunu" Kurduğunu Açıkladı
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı etkin kullanan ekonomi ve finans dünyasından isimlerden olurken, kendi uzmanlığı gereği bunu da gelire çevirmeyi başarıyor. Twitter'ın abonelik sisteminde Demirtaş, 'dünyanın en büyük finans okulunu' kurduğunu iddia etti.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip ekonomi ve finans dünyasından biri isim olarak ilgi çekiyor.
Seveni kadar sevmeyeni de olan Demirtaş'ın bilgilerinden sevmeyenler de faydalanıyor. Geçmiş yıllarda YouTube üzerinden videolar yayınlayarak ekonomiye dair bilgilendirmeler yapan Demirtaş, sonrasında Twitter'da bunu abonelik sistemine yöneltti.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son olarak abonelik sistemini bir okul gibi düşünerek "Sanırım Dünyanın en büyük Finans Okulunu kurdum" dedi.
"Abonelik sistemi sayesinde tahminlerime göre Dünyanın en büyük Finans Okulunu kurmuş oldum. Daha da büyüyeceğiz" diyen Özgür Demirtaş'ın yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunuyor ancak kaç abonesi olduğu görülmüyor. Abonelik ücreti ise aylık 213,40 TL.
Her paylaşımı milyonlarca görüntülenen,
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Yorumlara neden olan Demirtaş'ın abonelik paylaşımı da
Yorumlardan yana eksik kalmadı.
Reklam ve burs isteyenler de cabası oldu.
En çok merak edilenin ise abone sayısı ve
Demirtaş'ın ne kadar kazandığı olduğuna da eminiz.
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