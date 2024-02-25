Özgür Demirtaş, "Dünyanın En Büyük Finans Okulunu" Kurduğunu Açıkladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı etkin kullanan ekonomi ve finans dünyasından isimlerden olurken, kendi uzmanlığı gereği bunu da gelire çevirmeyi başarıyor. Twitter'ın abonelik sisteminde Demirtaş, 'dünyanın en büyük finans okulunu' kurduğunu iddia etti.