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Özgür Demirtaş, "Dünyanın En Büyük Finans Okulunu" Kurduğunu Açıkladı

Özgür Demirtaş, "Dünyanın En Büyük Finans Okulunu" Kurduğunu Açıkladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 10:52

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyayı etkin kullanan ekonomi ve finans dünyasından isimlerden olurken, kendi uzmanlığı gereği bunu da gelire çevirmeyi başarıyor. Twitter'ın abonelik sisteminde Demirtaş, 'dünyanın en büyük finans okulunu' kurduğunu iddia etti.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip ekonomi ve finans dünyasından biri isim olarak ilgi çekiyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip ekonomi ve finans dünyasından biri isim olarak ilgi çekiyor.

Seveni kadar sevmeyeni de olan Demirtaş'ın bilgilerinden sevmeyenler de faydalanıyor. Geçmiş yıllarda YouTube üzerinden videolar yayınlayarak ekonomiye dair bilgilendirmeler yapan Demirtaş, sonrasında Twitter'da bunu abonelik sistemine yöneltti.

Seveni kadar sevmeyeni de olan Demirtaş'ın bilgilerinden sevmeyenler de faydalanıyor. Geçmiş yıllarda YouTube üzerinden videolar yayınlayarak ekonomiye dair bilgilendirmeler yapan Demirtaş, sonrasında Twitter'da bunu abonelik sistemine yöneltti.

Yakın zamanda aboneliklerde Türkiye'de lider olduğunu açıklayan Özgür Demirtaş, teşekkür etmişti.

Uzun süredir abonelerine özel verdiği bilgilendirme paylaşımlarını da artık tamamen oraya yönelteceği minvalinde bir duyuru yapmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son olarak abonelik sistemini bir okul gibi düşünerek "Sanırım Dünyanın en büyük Finans Okulunu kurdum" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, son olarak abonelik sistemini bir okul gibi düşünerek "Sanırım Dünyanın en büyük Finans Okulunu kurdum" dedi.
twitter.com

Online olmanın gücünü de 'Fiziksel Dünyada bunu başarmam imkansızdı, zira hiçbir bina bu kadar kalabalığı içine alamazdı' dedi.

"Abonelik sistemi sayesinde tahminlerime göre Dünyanın en büyük Finans Okulunu kurmuş oldum. Daha da büyüyeceğiz" diyen Özgür Demirtaş'ın yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunuyor ancak kaç abonesi olduğu görülmüyor. Abonelik ücreti ise aylık 213,40 TL.

"Abonelik sistemi sayesinde tahminlerime göre Dünyanın en büyük Finans Okulunu kurmuş oldum. Daha da büyüyeceğiz" diyen Özgür Demirtaş'ın yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunuyor ancak kaç abonesi olduğu görülmüyor. Abonelik ücreti ise aylık 213,40 TL.

Her paylaşımı milyonlarca görüntülenen,

Her paylaşımı milyonlarca görüntülenen,
twitter.com
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Yorumlara neden olan Demirtaş'ın abonelik paylaşımı da

Yorumlara neden olan Demirtaş'ın abonelik paylaşımı da
twitter.com

Yorumlardan yana eksik kalmadı.

Yorumlardan yana eksik kalmadı.
twitter.com

Reklam ve burs isteyenler de cabası oldu.

Reklam ve burs isteyenler de cabası oldu.
twitter.com

En çok merak edilenin ise abone sayısı ve

En çok merak edilenin ise abone sayısı ve
twitter.com

Demirtaş'ın ne kadar kazandığı olduğuna da eminiz.

Demirtaş'ın ne kadar kazandığı olduğuna da eminiz.
twitter.com
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