Türkiye Twitter'da En Çok Kime Abone Oldu? Cevabını Özgür Demirtaş 'Teşekkür Ederek' Verdi
Türkiye Twitter'da En Çok Kime Abone Oldu? Cevabını Özgür Demirtaş 'Teşekkür Ederek' Verdi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi yorumları ve görüşleriyle sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden. Özgür Demirtaş, yaptığı son paylaşımla da bunu bir kez daha kanıtlamış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bir ekonomist.
Son paylaşımında ise seçimden sonrasına dair şu şekilde uyarılarda bulunmuştu;
Ekonomiye dair yaptığı paylaşımlarla Twitter'da (X) 6 milyon takipçiye sahip olan Özgür Demirtaş, Twitter'ın getirdiği 'Mavi Tık' aboneliğinden sonraki en fazla aboneliğin kendisine yapıldığını söyledi.
Özgür Demirtaş, paylaşımında teşekkür etmeyi de ihmal etmedi;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda