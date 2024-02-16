Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Türkiye Twitter'da En Çok Kime Abone Oldu? Cevabını Özgür Demirtaş 'Teşekkür Ederek' Verdi

Türkiye Twitter'da En Çok Kime Abone Oldu? Cevabını Özgür Demirtaş 'Teşekkür Ederek' Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.02.2024 - 20:48

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi yorumları ve görüşleriyle sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden. Özgür Demirtaş, yaptığı son paylaşımla da bunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bir ekonomist.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bir ekonomist.

Sosyal medyayı, özellikle de Twitter'ı oldukça aktif kullanana isim, neredeyse her paylaşımıyla gündeme geliyor. Yeri geliyor geleceğe dair bir beklentisini paylaşıyor, yeri geliyor eğlenceli bir paylaşımda bulunuyor Demirtaş.

Son paylaşımında ise seçimden sonrasına dair şu şekilde uyarılarda bulunmuştu;

Son paylaşımında ise seçimden sonrasına dair şu şekilde uyarılarda bulunmuştu;

Seçim sonrası ekonomi kerpeten gibi sıkacak. Hazır olun.

Zamanında yediğin hurmalar gelir seni tırmalar misali!

Ülke olarak zamanında yediğimiz UCUZ krediler, şimdi kusmuk olarak çıkacak!

HAZİRAN ayına kadar dayanın.

Oradan sonra Enflasyon inmeye başlayacak…

Türkiye'nin mutlu olduğunu söyleyen TÜİK'e de cevap vermeyi unutmamıştı;

Ekonomiye dair yaptığı paylaşımlarla Twitter'da (X) 6 milyon takipçiye sahip olan Özgür Demirtaş, Twitter'ın getirdiği 'Mavi Tık' aboneliğinden sonraki en fazla aboneliğin kendisine yapıldığını söyledi.

Ekonomiye dair yaptığı paylaşımlarla Twitter'da (X) 6 milyon takipçiye sahip olan Özgür Demirtaş, Twitter'ın getirdiği 'Mavi Tık' aboneliğinden sonraki en fazla aboneliğin kendisine yapıldığını söyledi.

Özgür Demirtaş, paylaşımında teşekkür etmeyi de ihmal etmedi;

Özgür Demirtaş, paylaşımında teşekkür etmeyi de ihmal etmedi;
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?