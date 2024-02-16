TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Siyasetçiler Tarafından Eleştirtilmesine Özgür Demirtaş Karşı Çıktı
TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Siyasetçiler Tarafından Eleştirtilmesine Özgür Demirtaş Karşı Çıktı
Merkez Bankası'nın kurumsal itibarı en önemli ekonomik bağımsızlıklardan biri olurken, son dönemde çok göz önünde olan TCMB'ye yöneticilerine Özgür Demirtaş'tan da destek geldi.
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Merkez Bankası'nda son yıllar değişimlerle geçerken, bağımsızlığı önemli olan köklü kurum, gündemin de odağında yer alıyor.
2023 Temmuz'da göreve atanan Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, piyasaların her fırsatta destek açıkladığı isimlerden olmaya devam ediyor.
Akçay'ın açıklamalarına da Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir yayında eleştiride bulunmuştu.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, her fırsatta Cevdet Akçay'a olan sevgisini ve desteğini açıklamayı ihmal etmiyor.
Cevdet Akçay, Merkez Bankası'na Başkan yardımcısı olarak atandığında çok sevindiğini dile getiren Özgür Demirtaş,
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Sonrasında TCMB'de Başkan değişim iddialarında da Akçay'ın başkan olması gerektiğini savunmuştu.
Bu kez de siyasetçi Yönter'in açıklamalarının linkini eklediği bir paylaşım yapan Özgür Demirtaş, siyasetin ekonomiden uzak durması gerektiğini savundu.
"Geçmişte yapılan hataları düzeltmeye çalışan bir Merkez Bankasının, bırakın bu şekilde eleştirilmesini, tam anlamı ile desteklenmesi gerekir. Ülkesini seven bunu yapar."
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