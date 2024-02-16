TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Siyasetçiler Tarafından Eleştirtilmesine Özgür Demirtaş Karşı Çıktı

Siyasetçilerden ricam Ekonomi Yönetimini HEDEF almamaları. Hükümet üyesi bir siyasetçinin, Merkez Bankasının değerli bir Başkan Yardımcısını hedef alması çok YANLIŞ. Çünkü uzmanlık alanı Ekonomi değil. Konu anladığı bir konu değil, teknik bir konu.