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TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Siyasetçiler Tarafından Eleştirtilmesine Özgür Demirtaş Karşı Çıktı

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın Siyasetçiler Tarafından Eleştirtilmesine Özgür Demirtaş Karşı Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.02.2024 - 17:53

Merkez Bankası'nın kurumsal itibarı en önemli ekonomik bağımsızlıklardan biri olurken, son dönemde çok göz önünde olan TCMB'ye yöneticilerine Özgür Demirtaş'tan da destek geldi.

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Merkez Bankası'nda son yıllar değişimlerle geçerken, bağımsızlığı önemli olan köklü kurum, gündemin de odağında yer alıyor.

Merkez Bankası'nda son yıllar değişimlerle geçerken, bağımsızlığı önemli olan köklü kurum, gündemin de odağında yer alıyor.

Son olarak başkan değişimi yaşanan kurumda değişimin ardından verilen görüntü hem ekip hem de güven içeriyordu.

2023 Temmuz'da göreve atanan Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, piyasaların her fırsatta destek açıkladığı isimlerden olmaya devam ediyor.

2023 Temmuz'da göreve atanan Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, piyasaların her fırsatta destek açıkladığı isimlerden olmaya devam ediyor.

Akçay, son Enflasyon Raporu Toplantısı'nda sorular karşısından yaklaşık 5 dakikalık bir para politikası dersi verme gereği duymuştu.

Akçay'ın konuşması ve tepkiler burada.

Akçay'ın açıklamalarına da Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir yayında eleştiride bulunmuştu.

Akçay'ın açıklamalarına da Cumhur İttifakı'nın ortaklarından MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir yayında eleştiride bulunmuştu.

Yönter'in eleştirileri de burada.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, her fırsatta Cevdet Akçay'a olan sevgisini ve desteğini açıklamayı ihmal etmiyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, her fırsatta Cevdet Akçay'a olan sevgisini ve desteğini açıklamayı ihmal etmiyor.

Cevdet Akçay, Merkez Bankası'na Başkan yardımcısı olarak atandığında çok sevindiğini dile getiren Özgür Demirtaş,

Cevdet Akçay, Merkez Bankası'na Başkan yardımcısı olarak atandığında çok sevindiğini dile getiren Özgür Demirtaş,
twitter.com
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Sonrasında TCMB'de Başkan değişim iddialarında da Akçay'ın başkan olması gerektiğini savunmuştu.

Sonrasında TCMB'de Başkan değişim iddialarında da Akçay'ın başkan olması gerektiğini savunmuştu.
twitter.com

Bu kez de siyasetçi Yönter'in açıklamalarının linkini eklediği bir paylaşım yapan Özgür Demirtaş, siyasetin ekonomiden uzak durması gerektiğini savundu.

Bu kez de siyasetçi Yönter'in açıklamalarının linkini eklediği bir paylaşım yapan Özgür Demirtaş, siyasetin ekonomiden uzak durması gerektiğini savundu.

Siyasetçilerden ricam Ekonomi Yönetimini HEDEF almamaları. Hükümet üyesi bir siyasetçinin, Merkez Bankasının değerli bir Başkan Yardımcısını hedef alması çok YANLIŞ. Çünkü uzmanlık alanı Ekonomi değil. Konu anladığı bir konu değil, teknik bir konu.

"Geçmişte yapılan hataları düzeltmeye çalışan bir Merkez Bankasının, bırakın bu şekilde eleştirilmesini, tam anlamı ile desteklenmesi gerekir. Ülkesini seven bunu yapar."

"Geçmişte yapılan hataları düzeltmeye çalışan bir Merkez Bankasının, bırakın bu şekilde eleştirilmesini, tam anlamı ile desteklenmesi gerekir. Ülkesini seven bunu yapar."
twitter.com

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