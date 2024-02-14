Dolarda Seçimden Sonra 9 Lira Birden Düşüş Bekleyen Ekonomist Yeniden Gündem Oldu!

Türkiye'nin Aralık 2023'teki ticaret açığı, Aralık 2022'deki devasa açıktan daha iyi, ancak Aralık 2022'nin (seçimler öncesinde) çok büyük olması nedeniyle bu pek bir şey ifade etmiyor. Eğer Türkiye gerçekten lirayı istikrara kavuşturmak istiyorsa Aralık 2018 gibi bir açık hedef olmalı. Türkiye'nin yapacak daha çok işi var.