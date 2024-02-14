Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Dolarda Seçimden Sonra 9 Lira Birden Düşüş Bekleyen Ekonomist Yeniden Gündem Oldu!

Dolarda Seçimden Sonra 9 Lira Birden Düşüş Bekleyen Ekonomist Yeniden Gündem Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 11:29

Dolardaki yükselişin seçim sonrası nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Dolar/TL'nin her hafta yeni rekor kırması 'yükseliş hızlanır mı?' merakıyla izlenirken, seçimden sonra sert düşüş öngörüsü yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dolar/TL 30,8774 ile yeni rekorunu kırarken, seçimden sonra yükseliş beklentisi piyasalarda korunuyor. Ancak tam tersini düşünenler de var.

Dolar/TL 30,8774 ile yeni rekorunu kırarken, seçimden sonra yükseliş beklentisi piyasalarda korunuyor. Ancak tam tersini düşünenler de var.

Dolar, küresel piyasalarda yükselişe geçerken, ABD'nin ocak ayı enflasyonu beklenenden yüksek gelince faiz indirim hayalleri de ötelendi. Doların yükseliş ilk etapta TL'yi etkilememiş görünürken, yeni günde rekor da geldi.

Dolar/TL'de rekor burada.

Dolar/TL'nin 2023 Mayıs seçimleri öncesinde yatay seyrinin seçim sonrasında yükselişe evrilmesi, piyasalarda 2024 Mart seçimleri sonrasında beklenen hareketlerden oluyor.

Dolar/TL'nin 2023 Mayıs seçimleri öncesinde yatay seyrinin seçim sonrasında yükselişe evrilmesi, piyasalarda 2024 Mart seçimleri sonrasında beklenen hareketlerden oluyor.

Yatırım devi Goldman Sachs'ın eski ekonomisti, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks'un yıllardır ısrarla 'hareketleri geriden takip eden' 'adil değer' hesaplaması da yeniden hatırlandı.

Brooks, Aralık 2023'te yaptığı sosyal medya paylaşımında, geçen yılkine benzer şekilde seçimlerden önce sakin kalan kurun, seçim sonrası hareketlenerek sert düşeceğini öngörmüştü.

Brooks, Aralık 2023'te yaptığı sosyal medya paylaşımında, geçen yılkine benzer şekilde seçimlerden önce sakin kalan kurun, seçim sonrası hareketlenerek sert düşeceğini öngörmüştü.

Brooks, TL'nin adil değeri için seçim sonrası 9 lira birden düşerek doların 21 TL olacağını tahmin ettiklerini iletmişti.

Brooks, TL'nin adil değeri için seçim sonrası 9 lira birden düşerek doların 21 TL olacağını tahmin ettiklerini iletmişti.
twitter.com

Türkiye konusunda olumluyuz ancak bu pek iyi görünmüyor: Mayıs seçimleri öncesinde sabit bir istikrar, sonra devalüasyon ve şimdi de Mart 2024 seçimleri öncesinde sabit bir sabitliğe geri dönüş. Liranın dalgalanmasına izin vermek daha iyi. Başlangıçta düşecek ama daha sonra toparlanarak $/TRY 21,00 gerçeğe uygun değerimize ulaşacak...

Sonraki paylaşımlarında olumsuz görüşler sunan Robin Brooks,

Sonraki paylaşımlarında olumsuz görüşler sunan Robin Brooks,
twitter.com

Geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimlere kadar Türk Lirası yapay olarak güçlü tutulmuş, sonrasında değer kaybetmesine izin verilmişti. Ve şimdi Mart 2024 seçimleri öncesinde emekleme dönemine geri dönüyoruz. Piyasalar bu tür politik döviz manipülasyonlarına karşı oldukça olumsuz bir görüşe sahip...

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Türkiye'nin yapacak daha çok işi var" demişti.

"Türkiye'nin yapacak daha çok işi var" demişti.
twitter.com

Türkiye'nin Aralık 2023'teki ticaret açığı, Aralık 2022'deki devasa açıktan daha iyi, ancak Aralık 2022'nin (seçimler öncesinde) çok büyük olması nedeniyle bu pek bir şey ifade etmiyor. Eğer Türkiye gerçekten lirayı istikrara kavuşturmak istiyorsa Aralık 2018 gibi bir açık hedef olmalı. Türkiye'nin yapacak daha çok işi var.

Aylar sonra Brooks'un "dolar seçimden sonra 21 TL olacak" söylemi sosyal medyada gündeme gelince yorumlar da gecikmedi.

Aylar sonra Brooks'un "dolar seçimden sonra 21 TL olacak" söylemi sosyal medyada gündeme gelince yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

İşte dolar/TL'nin mart seçimleri sonrası sert düşeceği beklentisine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte dolar/TL'nin mart seçimleri sonrası sert düşeceği beklentisine yapılan yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com

Seçimden sonra dolar düşer mi, yükselir mi?

Seçimden sonra dolar düşer mi, yükselir mi?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Soğan Olsun mu

Yüzüne tükürülecek adam mı kalmadı memlekette, bi de seni mi ekleyelim

Ponche

kaç sene oldu hep düşüyor denilmişti. inşaallah beni yanıltırsınız ama sizin lafınız tonynin dine imana gelmesi kadar imkansız

rcpbyrm

doların düşüşü ile ilgili orhan osmanoğlu , yiğit bulut ve şakkadanak reis vardı bunları dinler , bunlara inanırım. gerisi hikayedir. ytd.