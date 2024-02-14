Dolarda Seçimden Sonra 9 Lira Birden Düşüş Bekleyen Ekonomist Yeniden Gündem Oldu!
Dolarda Seçimden Sonra 9 Lira Birden Düşüş Bekleyen Ekonomist Yeniden Gündem Oldu!
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Dolar/TL 30,8774 ile yeni rekorunu kırarken, seçimden sonra yükseliş beklentisi piyasalarda korunuyor. Ancak tam tersini düşünenler de var.
Dolar/TL'nin 2023 Mayıs seçimleri öncesinde yatay seyrinin seçim sonrasında yükselişe evrilmesi, piyasalarda 2024 Mart seçimleri sonrasında beklenen hareketlerden oluyor.
Brooks, Aralık 2023'te yaptığı sosyal medya paylaşımında, geçen yılkine benzer şekilde seçimlerden önce sakin kalan kurun, seçim sonrası hareketlenerek sert düşeceğini öngörmüştü.
Brooks, TL'nin adil değeri için seçim sonrası 9 lira birden düşerek doların 21 TL olacağını tahmin ettiklerini iletmişti.
Sonraki paylaşımlarında olumsuz görüşler sunan Robin Brooks,
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"Türkiye'nin yapacak daha çok işi var" demişti.
Aylar sonra Brooks'un "dolar seçimden sonra 21 TL olacak" söylemi sosyal medyada gündeme gelince yorumlar da gecikmedi.
İşte dolar/TL'nin mart seçimleri sonrası sert düşeceği beklentisine yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?
Seçimden sonra dolar düşer mi, yükselir mi?
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Yüzüne tükürülecek adam mı kalmadı memlekette, bi de seni mi ekleyelim
kaç sene oldu hep düşüyor denilmişti. inşaallah beni yanıltırsınız ama sizin lafınız tonynin dine imana gelmesi kadar imkansız
doların düşüşü ile ilgili orhan osmanoğlu , yiğit bulut ve şakkadanak reis vardı bunları dinler , bunlara inanırım. gerisi hikayedir. ytd.