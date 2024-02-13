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Seçim Çalışmalarına Kredi Kampanyası Eşlik Eder mi? Kamu Bankalarında Sermaye Artışı İddiası

Seçim Çalışmalarına Kredi Kampanyası Eşlik Eder mi? Kamu Bankalarında Sermaye Artışı İddiası

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 15:50

Mart 2024 seçimleri özellikle büyükşehirlerde rekabeti artırırken, hükümetin ekonomi politikalarında da etkili oluyor. Kamu bankalarında sermaye artışı iddiası da bu gündemde ilgi çekti.

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Seçimler yaklaşırken, rekabetin dozu da artıyor. Seçim ekonomisi uygulamaları, enflasyonla mücadeleyle çelişse de bazı adımların atılabileceği iddia ediliyor. Bu adımlardan biri de "krediler."

Seçimler yaklaşırken, rekabetin dozu da artıyor. Seçim ekonomisi uygulamaları, enflasyonla mücadeleyle çelişse de bazı adımların atılabileceği iddia ediliyor. Bu adımlardan biri de "krediler."

Merkez Bankası, her fırsatta dikkat çekse de krediler, parasal genişlemenin önemli bir parçası. Eski banka yönetici Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kamu bankalarına yönelik bir iddiada bulundu.

Merkez Bankası, her fırsatta dikkat çekse de krediler, parasal genişlemenin önemli bir parçası. Eski banka yönetici Prof. Dr. Şenol Babuşcu, kamu bankalarına yönelik bir iddiada bulundu.

Babuşcu, "Mart ayında kamu bankalarının sermaye artırımı gündemde…" dedi.

Babuşcu, "Mart ayında kamu bankalarının sermaye artırımı gündemde…" dedi.
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Yorumlar da gecikmedi.

Yorumlar da gecikmedi.
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Sermaye artışının sonuçları da tartışılmaya başlandı.

Sermaye artışının sonuçları da tartışılmaya başlandı.
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İşte kamu bankalarının sermaye artışına yönelik iddiaya yapılan yorumlardan bazıları.

İşte kamu bankalarının sermaye artışına yönelik iddiaya yapılan yorumlardan bazıları.
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