2023'te Fırlamıştı: Seçimden Sonra Dolar Yükselir mi?

Geçen yıl seçim öncesinde dolar/TL yükselişi sınırlanırken, bu yıl dolar seçimden önce 'piyasa normlarında' yükselişini yapmış bulunuyor. En büyük farklılık bu olarak görülürken, 'dolarda geçen yıl seçim öncesi 8 ayda artış yaklaşık yüzde 8, bu yıl seçim öncesi 8 ayda artış ise yüzde 21' olması önemli bir etken oluyor.