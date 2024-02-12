2023'te Fırlamıştı: Seçimden Sonra Dolar Yükselir mi?
2023'te Fırlamıştı: Seçimden Sonra Dolar Yükselir mi?
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Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde değişim olmuştu. Öncesinde konuşulan rezerv satışları ve faiz indirimleri artık bitti denilirken, dolar/TL'de yükseliş dikkat çekmişti.
2023 seçimleri öncesinde dolar/TL tutulmuş, seçimlerin ardından yükselişe geçmişti.
28 Temmuz'da TCMB'de yönetim değişimi yankı bulsa da yatay seyir sürmüş, yeni yönetimin ilk faiz kararı olan 24 Ağustos'ta sert gerileme görülmüştü.
Peki dolar, geçen yıl seçimlerin ardından olduğu gibi yeniden yükselecek mi? Ekonomim'de Alaattin Aktaş yazıyor.
"Dolar endeksi" oluşturan Aktaş, bunu TL karşısında değişimi ölçmek için yaparken, bilinen dolar endeksinden farklı olduğunu vurgulayalım.
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Önemli olan diğer göstergelerden biri enflasyon olurken, bir de faiz oranları farklılığı bulunuyor!
Siz ne dersiniz? 2023 seçimleri sonrası, TL karşısında yüzde 34 yükselen dolar, 2024 seçimleri sonrasında yüzde 34 yükselir mi?
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