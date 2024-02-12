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2023'te Fırlamıştı: Seçimden Sonra Dolar Yükselir mi?

2023'te Fırlamıştı: Seçimden Sonra Dolar Yükselir mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 10:51

Mayıs 2023 seçimleri sonrasından ekonomi yönetiminde yaşanan değişimle dolar/TL yükselişe geçmiş, uzun süre beklenen faiz artırımların başlamasına rağmen, artış hızlı olmuştu. 31 Mart 2024 seçimleri sonrası dolar yeniden yükselir mi?

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Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde değişim olmuştu. Öncesinde konuşulan rezerv satışları ve faiz indirimleri artık bitti denilirken, dolar/TL'de yükseliş dikkat çekmişti.

Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde değişim olmuştu. Öncesinde konuşulan rezerv satışları ve faiz indirimleri artık bitti denilirken, dolar/TL'de yükseliş dikkat çekmişti.

2023 seçimleri öncesinde dolar/TL tutulmuş, seçimlerin ardından yükselişe geçmişti.

2023 seçimleri öncesinde dolar/TL tutulmuş, seçimlerin ardından yükselişe geçmişti.

Seçimler öncesinde, dolar/TL'nin 20 TL sınırını aşmaması için rezervlerin tarihi dibini görmesi sonrasında 29 Mayıs 2023'te 19,97 seviyesinden başlayan yükseliş, 20 Temmuz'da (TCMB'nin değişiklik sonrası 2. faiz kararının verildiği gün) 27 TL'nin üzerine çıkmıştı.

28 Temmuz'da TCMB'de yönetim değişimi yankı bulsa da yatay seyir sürmüş, yeni yönetimin ilk faiz kararı olan 24 Ağustos'ta sert gerileme görülmüştü.

28 Temmuz'da TCMB'de yönetim değişimi yankı bulsa da yatay seyir sürmüş, yeni yönetimin ilk faiz kararı olan 24 Ağustos'ta sert gerileme görülmüştü.

31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerden sonra ekonomide sorunların sürmesi bekleniyor. Özellikle Merkez Bankası da enflasyonda yükselişin henüz bitmediğini vurguluyor.

Seçimlerin ardından beklenen zamlar da cabası.

Peki dolar, geçen yıl seçimlerin ardından olduğu gibi yeniden yükselecek mi? Ekonomim'de Alaattin Aktaş yazıyor.

Peki dolar, geçen yıl seçimlerin ardından olduğu gibi yeniden yükselecek mi? Ekonomim'de Alaattin Aktaş yazıyor.

Geçen yılki seçimlerle bu seçimlerin öncesindeki atmosferin çok farklı olduğunu dile getiren Aktaş, ana farklılığın da dolar/TL seyrinde olduğunu söylüyor. Kaynak: Ekonomim-Alaattin Aktaş

"Dolar endeksi" oluşturan Aktaş, bunu TL karşısında değişimi ölçmek için yaparken, bilinen dolar endeksinden farklı olduğunu vurgulayalım.

"Dolar endeksi" oluşturan Aktaş, bunu TL karşısında değişimi ölçmek için yaparken, bilinen dolar endeksinden farklı olduğunu vurgulayalım.
www.ekonomim.com

Geçen yıl seçim öncesinde dolar/TL yükselişi sınırlanırken, bu yıl dolar seçimden önce 'piyasa normlarında' yükselişini yapmış bulunuyor. En büyük farklılık bu olarak görülürken, 'dolarda geçen yıl seçim öncesi 8 ayda artış yaklaşık yüzde 8, bu yıl seçim öncesi 8 ayda artış ise yüzde 21' olması önemli bir etken oluyor.

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Önemli olan diğer göstergelerden biri enflasyon olurken, bir de faiz oranları farklılığı bulunuyor!

Önemli olan diğer göstergelerden biri enflasyon olurken, bir de faiz oranları farklılığı bulunuyor!

2023 seçimleri sonrası doların rekor artış gösterdiği haziran ve temmuzda yüzde 8,5 olan faiz oranı 23 Haziran’da yüzde 15’e çıkarılırken, beklentilerin altında kalarak da 20 Temmuz'da yüzde 17,5'e çıkarılmıştı. 2024 seçimleri öncesindeyse faiz oranları yüzde 45 seviyesinde bulunuyor. Bir fark da burada görülüyor.

Siz ne dersiniz? 2023 seçimleri sonrası, TL karşısında yüzde 34 yükselen dolar, 2024 seçimleri sonrasında yüzde 34 yükselir mi?

Siz ne dersiniz? 2023 seçimleri sonrası, TL karşısında yüzde 34 yükselen dolar, 2024 seçimleri sonrasında yüzde 34 yükselir mi?
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