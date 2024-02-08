TCMB'nin Eski Başekonomisti'nden Önemli Paylaşım: Merkez Bankası Rezervlerindeki Artış Terse mi Döndü?
TCMB'nin Eski Başekonomisti'nden Önemli Paylaşım: Merkez Bankası Rezervlerindeki Artış Terse mi Döndü?
Merkez Bankası rezervleri son yıllarda siyasi tartışmalar eşliğinde öğrenilirken, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından görülen iyileşme tersine mi döndü sorusu soruluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merkez Bankası'nın rezervleri bir ülkenin "birikim" kaynağı olarak görülebilir. "128 milyar dolar" tartışmalarıyla Türkiye'de gündeme gelen bu birikimler o gün, bugündür yakından izleniyor.
Değişim sonrası yükselmişti.
Yükseliş seyrinin tersine döndüğünü TCMB'nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara paylaştı.
Kara'nın bu paylaşımına yapılan yorumlar da ilgi çekti.
Rezervlerdeki azalışı bir yana,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonomide seçim süreci daha çok sorgulanırken,
Beklentilerin olumlu olmadığı da dikkat çekti.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise bu değişimi şu şekilde yorumladı. Sizce neden?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda