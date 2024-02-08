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TCMB'nin Eski Başekonomisti'nden Önemli Paylaşım: Merkez Bankası Rezervlerindeki Artış Terse mi Döndü?

TCMB'nin Eski Başekonomisti'nden Önemli Paylaşım: Merkez Bankası Rezervlerindeki Artış Terse mi Döndü?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 09:09

Merkez Bankası rezervleri son yıllarda siyasi tartışmalar eşliğinde öğrenilirken, Mayıs 2023 seçimlerinin ardından görülen iyileşme tersine mi döndü sorusu soruluyor.

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Merkez Bankası'nın rezervleri bir ülkenin "birikim" kaynağı olarak görülebilir. "128 milyar dolar" tartışmalarıyla Türkiye'de gündeme gelen bu birikimler o gün, bugündür yakından izleniyor.

Merkez Bankası'nın rezervleri bir ülkenin "birikim" kaynağı olarak görülebilir. "128 milyar dolar" tartışmalarıyla Türkiye'de gündeme gelen bu birikimler o gün, bugündür yakından izleniyor.

2018 yılında kurdaki atakların dinginleşmesinin ardından ekonomistlerin keşfettiği bir değişim gündeme damga vurmuştu. 

Siyasilerin tartışması, literatüre '128 milyar dolar' olarak geçerken, sonrasında da TCMB'nin rezervleri yakından izlenir oldu.

Değişim sonrası yükselmişti.

Değişim sonrası yükselmişti.

TCMB'de yapılan başkan değişimiyle Naci Ağbal'ın göreve gelmesi, durumu bir miktar şeffaflaştırırken, uzun sürmediğinden Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığı sürecinde hem faiz indirimleri hem de kur atakları (KKM'ye dek!) rezerv hesaplamalarını da yeniden sıklaştırmıştı. 

Mayıs 2023'te seçimlerin hemen öncesinde tarihi 'dibini' gören rezervler, ekonominin başına Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkan'ın gelmesiyle yeniden yükselişe geçmişti.

Yükseliş seyrinin tersine döndüğünü TCMB'nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara paylaştı.

Yükseliş seyrinin tersine döndüğünü TCMB'nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara paylaştı.
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Kara'nın bu paylaşımına yapılan yorumlar da ilgi çekti.

Kara'nın bu paylaşımına yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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Rezervlerdeki azalışı bir yana,

Rezervlerdeki azalışı bir yana,
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Ekonomide seçim süreci daha çok sorgulanırken,

Ekonomide seçim süreci daha çok sorgulanırken,
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Beklentilerin olumlu olmadığı da dikkat çekti.

Beklentilerin olumlu olmadığı da dikkat çekti.
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Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise bu değişimi şu şekilde yorumladı. Sizce neden?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise bu değişimi şu şekilde yorumladı. Sizce neden?
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