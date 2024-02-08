TCMB'nin Eski Başekonomisti'nden Önemli Paylaşım: Merkez Bankası Rezervlerindeki Artış Terse mi Döndü?

TCMB'de yapılan başkan değişimiyle Naci Ağbal'ın göreve gelmesi, durumu bir miktar şeffaflaştırırken, uzun sürmediğinden Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığı sürecinde hem faiz indirimleri hem de kur atakları (KKM'ye dek!) rezerv hesaplamalarını da yeniden sıklaştırmıştı.

Mayıs 2023'te seçimlerin hemen öncesinde tarihi 'dibini' gören rezervler, ekonominin başına Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası'nın başına da Hafize Gaye Erkan'ın gelmesiyle yeniden yükselişe geçmişti.