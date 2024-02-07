Anketlerde Ortaya Çıktı: Türkiye Ekonomisinin En Büyük Sorunu Ne?
Anketlerde Ortaya Çıktı: Türkiye Ekonomisinin En Büyük Sorunu Ne?
Ekonomide yaşananlara kriz diyemiyoruz çünkü teknik ekonomi küçülmüyor, işsizlik artmıyor. Ancak vatandaşın cebi ve midesi küçüldü. Asıl krizi ekonomi değil vatandaş yaşıyor. Bu da anketlere yansıyor.
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"Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soran Asal Araştırma şirketinin sonuçları çarpıcı oldu.
Vatandaşın enflasyondaki yükselişle en çok hissettiği ürün "gıda" oldu. Son 1 yılda dünyada gıda fiyatları yüzde 10,4 düşerken, Türkiye'deyse TÜİK'e göre bile yüzde 69,6 oranında yükseldi.
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarında ikinci sırada da barınma geliyor! Kira ve konut fiyatlarındaki artış da yüzde 14,3 oranıyla ikinci sırada geliyor.
İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorunlar burada.
Sosyal medyada da anketin devam ettiği görüldü.
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Yorumlarda çok çeşitli nedenler de sıralansa da
Asıl sorunun ekonominin kendisinde değil,
Eğitim ve hukuk sisteminde görülmesi ise adeta,
Mahfi Eğilmez, Daron Acemoğlu ve Özgür Demirtaş'ın bulunması gereken bir panel konusu gibiydi.
"Yapısal reformlar, yapısal reformlar, neymiş bu yapısal reformlar"
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Diye merak edip bakıldığında yorumlarda görüldüğü de anlaşıldı.
Ankette "eğitimsizlik" yüzde 3,5 oranında sorun olarak görülürken,
Sosyal eşitsizlik olarak yansıyan adalet yüzde 2,3 ile sorun olmuştu.
Sizce Türkiye ekonomisindeki en büyük sorun ne?
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İki ay öncesinde de yapıldı bu anket, ipsos tarafından o konuya "başkalarını" ve mültecileri de dahil etmişti. Ülke insanı kaale almadan yapılan yolsuzluk, ... Devamını Gör
*insanını
Başımızda ki en büyük sorun
Gıdanın hem bu kadar pahalı hem bu kadar kalitesiz olduğu ender ülkelerden olduğumuzu düşünüyorum. Ürünlerin içerikleri berbat. Peynir peynir değil, şarküter... Devamını Gör