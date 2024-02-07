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Anketlerde Ortaya Çıktı: Türkiye Ekonomisinin En Büyük Sorunu Ne?

Anketlerde Ortaya Çıktı: Türkiye Ekonomisinin En Büyük Sorunu Ne?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.02.2024 - 10:07 Son Güncelleme: 07.02.2024 - 10:34

Ekonomide yaşananlara kriz diyemiyoruz çünkü teknik ekonomi küçülmüyor, işsizlik artmıyor. Ancak vatandaşın cebi ve midesi küçüldü. Asıl krizi ekonomi değil vatandaş yaşıyor. Bu da anketlere yansıyor.

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"Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soran Asal Araştırma şirketinin sonuçları çarpıcı oldu.

"Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soran Asal Araştırma şirketinin sonuçları çarpıcı oldu.

21-29 Ocak tarihlerinde 2 bin kişiyle bilgisayar destekli telefon anketi yönetimiyle hazırlanan çalışmada 'Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu ' gıda fiyatları oldu.

Vatandaşın enflasyondaki yükselişle en çok hissettiği ürün "gıda" oldu. Son 1 yılda dünyada gıda fiyatları yüzde 10,4 düşerken, Türkiye'deyse TÜİK'e göre bile yüzde 69,6 oranında yükseldi.

Vatandaşın enflasyondaki yükselişle en çok hissettiği ürün "gıda" oldu. Son 1 yılda dünyada gıda fiyatları yüzde 10,4 düşerken, Türkiye'deyse TÜİK'e göre bile yüzde 69,6 oranında yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı TÜFE verilerinin üzerinde olan gıda fiyatlarındaki artışın sürmesi de bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarında ikinci sırada da barınma geliyor! Kira ve konut fiyatlarındaki artış da yüzde 14,3 oranıyla ikinci sırada geliyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarında ikinci sırada da barınma geliyor! Kira ve konut fiyatlarındaki artış da yüzde 14,3 oranıyla ikinci sırada geliyor.

İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorunlar burada.

İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorunlar burada.
x.com

Sosyal medyada da anketin devam ettiği görüldü.

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Yorumlarda çok çeşitli nedenler de sıralansa da

Yorumlarda çok çeşitli nedenler de sıralansa da
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Asıl sorunun ekonominin kendisinde değil,

Asıl sorunun ekonominin kendisinde değil,
twitter.com

Eğitim ve hukuk sisteminde görülmesi ise adeta,

Eğitim ve hukuk sisteminde görülmesi ise adeta,
twitter.com

Mahfi Eğilmez, Daron Acemoğlu ve Özgür Demirtaş'ın bulunması gereken bir panel konusu gibiydi.

Mahfi Eğilmez, Daron Acemoğlu ve Özgür Demirtaş'ın bulunması gereken bir panel konusu gibiydi.
twitter.com

"Yapısal reformlar, yapısal reformlar, neymiş bu yapısal reformlar"

"Yapısal reformlar, yapısal reformlar, neymiş bu yapısal reformlar"
twitter.com
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Diye merak edip bakıldığında yorumlarda görüldüğü de anlaşıldı.

Diye merak edip bakıldığında yorumlarda görüldüğü de anlaşıldı.
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Ankette "eğitimsizlik" yüzde 3,5 oranında sorun olarak görülürken,

Ankette "eğitimsizlik" yüzde 3,5 oranında sorun olarak görülürken,
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Sosyal eşitsizlik olarak yansıyan adalet yüzde 2,3 ile sorun olmuştu.

Sosyal eşitsizlik olarak yansıyan adalet yüzde 2,3 ile sorun olmuştu.
twitter.com

Sizce Türkiye ekonomisindeki en büyük sorun ne?

Sizce Türkiye ekonomisindeki en büyük sorun ne?
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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mamamia

İki ay öncesinde de yapıldı bu anket, ipsos tarafından o konuya "başkalarını" ve mültecileri de dahil etmişti. Ülke insanı kaale almadan yapılan yolsuzluk, ... Devamını Gör

mamamia

*insanını

isim

Başımızda ki en büyük sorun

Arwen

Gıdanın hem bu kadar pahalı hem bu kadar kalitesiz olduğu ender ülkelerden olduğumuzu düşünüyorum. Ürünlerin içerikleri berbat. Peynir peynir değil, şarküter... Devamını Gör