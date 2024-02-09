Kredi Kartları da Yurt Dışına Yöneldi: Yurt Dışından Alışverişin Daha Ucuz Olması Kart Verilerine Bile Yansıdı

2022'de 48,8 milyar lira olan yurt dışı online alışveriş harcaması bu yıl 115 milyar liraya ulaşırken, en çok küçük ev aletleri ve elektronik eşyalar satın alındı.

Verilerde, internet üzerinden kullanımlarda, yerli kartların yurt içinde kullanımı adet bazında yüzde 21 artarken, yurt dışı kullanımı yüzde 34 arttığı görüldü. Ayrıca yerli kartların yüzde 21 artışına karşın yabancıların yurt içinde kart kullanımı yüzde 9 artarken, bu oran bir önceki yılda yüzde 27,7 olmuştu.