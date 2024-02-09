Kredi Kartları da Yurt Dışına Yöneldi: Yurt Dışından Alışverişin Daha Ucuz Olması Kart Verilerine Bile Yansıdı
Kredi Kartları da Yurt Dışına Yöneldi: Yurt Dışından Alışverişin Daha Ucuz Olması Kart Verilerine Bile Yansıdı
Yurt dışında fiyatların giderek Türkiye'den daha uygun hale gelmesi kredi kartlarıyla yapılan online alışverişleri de etkiledi. Yurt dışından yapılan alışverişlerin bir önceki yıla göre yüksek oranda artmasında sebep, aynı ürünün Türkiye'de daha pahalı olması oldu. Vergi oranları, kur derken, yurt dışından ürünler çok daha ucuza alınabiliyor.
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Online alışverişlerin sınır tanımaması, Türkiye'de vatandaşın çaresi olurken, ithalat konusu ayrı bir başlık oluyor.
Yerli kartların alışverişlerde yurt dışı kullanım adetlerinde de yurt dışı yükselişi yurt içinden hızlı oluyor.
İnternet üzerinden kullanımlarda, yerli kartların yurt içi kullanımı da yüzde 136 oranında artmış görülürken, geçen yıl da bu oran 126 olmuştu.
Türkiye neden daha pahalı?
Yurt dışından ürün almanın zorlukları neler?
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