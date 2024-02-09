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Kredi Kartları da Yurt Dışına Yöneldi: Yurt Dışından Alışverişin Daha Ucuz Olması Kart Verilerine Bile Yansıdı

Kredi Kartları da Yurt Dışına Yöneldi: Yurt Dışından Alışverişin Daha Ucuz Olması Kart Verilerine Bile Yansıdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.02.2024 - 16:49 Son Güncelleme: 09.02.2024 - 16:52

Yurt dışında fiyatların giderek Türkiye'den daha uygun hale gelmesi kredi kartlarıyla yapılan online alışverişleri de etkiledi. Yurt dışından yapılan alışverişlerin bir önceki yıla göre yüksek oranda artmasında sebep, aynı ürünün Türkiye'de daha pahalı olması oldu. Vergi oranları, kur derken, yurt dışından ürünler çok daha ucuza alınabiliyor.

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Online alışverişlerin sınır tanımaması, Türkiye'de vatandaşın çaresi olurken, ithalat konusu ayrı bir başlık oluyor.

Online alışverişlerin sınır tanımaması, Türkiye'de vatandaşın çaresi olurken, ithalat konusu ayrı bir başlık oluyor.

Online alışverişin küreselleşmesi, Türkiye'de daha pahalı olan ürünlerin yurt dışından daha ucuza gelmesini sağlıyor. 

Pandemiyle birlikte 'vazgeçilmez' hale gelen online alışverişler, yönünü yurt dışına çevirdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2023 verilerinde, kredi kartıyla yurt dışından yapılan online alışverişlerdeki artış yüzde 135 oldu.

Yerli kartların alışverişlerde yurt dışı kullanım adetlerinde de yurt dışı yükselişi yurt içinden hızlı oluyor.

Yerli kartların alışverişlerde yurt dışı kullanım adetlerinde de yurt dışı yükselişi yurt içinden hızlı oluyor.

2022'de 48,8 milyar lira olan yurt dışı online alışveriş harcaması bu yıl 115 milyar liraya ulaşırken, en çok küçük ev aletleri ve elektronik eşyalar satın alındı. 

Verilerde, internet üzerinden kullanımlarda, yerli kartların yurt içinde kullanımı adet bazında yüzde 21 artarken, yurt dışı kullanımı yüzde 34 arttığı görüldü. Ayrıca yerli kartların yüzde 21 artışına karşın yabancıların yurt içinde kart kullanımı yüzde 9 artarken, bu oran bir önceki yılda yüzde 27,7 olmuştu.

İnternet üzerinden kullanımlarda, yerli kartların yurt içi kullanımı da yüzde 136 oranında artmış görülürken, geçen yıl da bu oran 126 olmuştu.

İnternet üzerinden kullanımlarda, yerli kartların yurt içi kullanımı da yüzde 136 oranında artmış görülürken, geçen yıl da bu oran 126 olmuştu.

Yurt dışından yapılan alışverişlerde 'markalı' ürünler artış gösterirken, yurt dışından alışveriş yapmak daha uyguna geldiği için bu artış oldu. 

Show Haber'in aktardığına göre, bilindik markanın bir ayakkabısı Türkiye'de 10 ila 12 bin lira bandında olurken, yurt dışından 6-7 bin liraya alınabiliyor. Türkiye'de 6 bin liraya alınan bir mont, yurt dışından 3 bin liraya gelebiliyor.

Türkiye neden daha pahalı?

Türkiye neden daha pahalı?

Yurt dışındaki ürün, Türkiye'ye girerken gümrük vergisi uygulanıyor. Ardından KDV eklenen ürün, satıcının da kar marjını eklemesiyle yükseliyor. 

Ayrıca yurt dışından gelen ürünlerde 1.500 dolara kadar vergi yüzde 18 ila 20 arasında değişiyor. Ancak ürün fiyatı 1.500 doların üzerine çıkınca 'ticaret' kapsamına girdiğinden vergi oranları artıyor.

Yurt dışından ürün almanın zorlukları neler?

Yurt dışından ürün almanın zorlukları neler?

Yurt dışından gelen ürünlerde bekleme süreleri 15 gün ila 2 ayı buluyor. Ürünlerin beden farklılıkları olabilirken, iade süreçleri de sorun olabiliyor.

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