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Gittiler Dile Düştüler: Türkiye'den ABD'ye Giden Balık Fiyatları Yorumlara Neden Oldu

Gittiler Dile Düştüler: Türkiye'den ABD'ye Giden Balık Fiyatları Yorumlara Neden Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 14:07

Yurt dışında, Türkiye'den giden ürünlerin daha ucuz olması gün geçmiyor ki gündem olması. Bu kez odağımızda çipura ya da halk arasındaki haliyle çupra balığı var.

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Zeytinden kahve makinesine, monttan buzdolabına Türkiye'de üretilen birçok ürünün yurt dışında daha ucuz olması maliyet hesaplarını zorluyor.

Zeytinden kahve makinesine, monttan buzdolabına Türkiye'de üretilen birçok ürünün yurt dışında daha ucuz olması maliyet hesaplarını zorluyor.

Kurlardaki yükselişle ithal ürünlerdeki fiyatlara alışamadan bir de yerli ve milli ürünlerimizi dışarıda daha ucuz görme şokuyla baş ediyoruz.

Bakınız şok üstüne şok yaşayanlar.

Sırada balık var! Norveç'in somonu olsa beğenirsiniz ama bu bildiğiniz Türk çipurası! Beğenmeme sebebi ise fiyatı!

Sırada balık var! Norveç'in somonu olsa beğenirsiniz ama bu bildiğiniz Türk çipurası! Beğenmeme sebebi ise fiyatı!
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ABD'de bir markette Türkiye'den giden çupra (çipura) 34,60 dolar tutmuş yani 1050 TL. Ağırlığına bakıyoruz: 2,25 kg.

Kilosu 15,41 dolara denk gelen balık 467,75 TL'den satılıyor. Türkiye'de mi? Yaklaşık 300-400 TL aralığında kilosu. Taaa ABD'ye hemen hemen aynı fiyata nasıl gidiyor diye düşünmemek elde değil.

Kilosu 15,41 dolara denk gelen balık 467,75 TL'den satılıyor. Türkiye'de mi? Yaklaşık 300-400 TL aralığında kilosu. Taaa ABD'ye hemen hemen aynı fiyata nasıl gidiyor diye düşünmemek elde değil.

ABD'ye giden balıklar ise Türkiye'de konuşulmaktan kaçamadı.

ABD'ye giden balıklar ise Türkiye'de konuşulmaktan kaçamadı.
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Sosyal medyada yorumlara boğulan balıklar okyanusları yüzerek gitselerdi daha az yorum alırlardı.

Sosyal medyada yorumlara boğulan balıklar okyanusları yüzerek gitselerdi daha az yorum alırlardı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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