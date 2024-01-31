Gittiler Dile Düştüler: Türkiye'den ABD'ye Giden Balık Fiyatları Yorumlara Neden Oldu
Gittiler Dile Düştüler: Türkiye'den ABD'ye Giden Balık Fiyatları Yorumlara Neden Oldu
Yurt dışında, Türkiye'den giden ürünlerin daha ucuz olması gün geçmiyor ki gündem olması. Bu kez odağımızda çipura ya da halk arasındaki haliyle çupra balığı var.
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Zeytinden kahve makinesine, monttan buzdolabına Türkiye'de üretilen birçok ürünün yurt dışında daha ucuz olması maliyet hesaplarını zorluyor.
Sırada balık var! Norveç'in somonu olsa beğenirsiniz ama bu bildiğiniz Türk çipurası! Beğenmeme sebebi ise fiyatı!
Kilosu 15,41 dolara denk gelen balık 467,75 TL'den satılıyor. Türkiye'de mi? Yaklaşık 300-400 TL aralığında kilosu. Taaa ABD'ye hemen hemen aynı fiyata nasıl gidiyor diye düşünmemek elde değil.
ABD'ye giden balıklar ise Türkiye'de konuşulmaktan kaçamadı.
Sosyal medyada yorumlara boğulan balıklar okyanusları yüzerek gitselerdi daha az yorum alırlardı.
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İşte o yorumlardan bazıları.
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