Paketten, Kaliteden Sonra "Greedflasyon" Hayatımıza Girdi: Açgözlülük Enflasyonu Nasıl İşliyor?
Paketten, Kaliteden Sonra "Greedflasyon" Hayatımıza Girdi: Açgözlülük Enflasyonu Nasıl İşliyor?
Enflasyondaki yükselişle kalite ve gramajlardaki düşüşler hayatımıza girdi. Fiyat artışlarına isyanın oluşmaması adına maliyetleri düşürmenin bir yolu fiyat artırmadan ürünleri küçültmek, kaliteyi azaltmanın yanına bir de açgözlülük eklendi.
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Türkiye'de yükselen enflasyonla aldığı ürün ve hizmetin, fiyatı değişmemesine karşın kapasitesinin azalması ya da kalitesinin düşmesine 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' diyorduk.
Son günlerde 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' kavramları İktisatçı Mahfi Eğilmez'in usta anlatımıyla yeniden gündemde.
Enflasyonla birlikte kalitesi düşen ürün ve hizmetler için kullanılan "skimpflasyon" ve gramajı düşen ürünler ya da içeriği azalan hizmetler için kullandığı "shrinkflasyon" kavramları son yıllarda ismi bilinmese de tüm hayatımızda hissediliyor.
Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir de greedflasyon var" demesiyle başlayan "Şimdi de bu çıktı, ne ola ki?" deniler greedflasyon için bakalım ne demiş?
Shrinkflasyon'u son yıllarda fiyat yükselişleri hissedilmemesi için 5 litreden 3 litreye düşen zeytinyağı tenekelerinde, 900 gramdan 600 grama düşen tereyağı paketlerinde, 80 gramdan 60 grama düşen gofret paketlerinde, 500 gramdan 350 grama düşen makarna paketlerinde görüyoruz.
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Skimpflasyon'u da aynı yerden aldığımız aynı tişörtün daha çabuk solmasında, çamaşırın lastiklerinin çıkmasında, parfümün daha az süre kalıcılığında, yemeklerin midemizi rahatsız etmesinde, daha umursamaz müşteri temsilcilerinde görüyoruz.
Greedflasyon'u siz nerelerde görüyorsunuz?
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