İşte Bunlar Hep Enflasyon: Fiyat Değişmeden Nasıl Yükseltilir?
İşte Bunlar Hep Enflasyon: Fiyat Değişmeden Nasıl Yükseltilir?
Enflasyon fiyatların artış hızını bize gösteren temel bir ekonomik veri olurken, aslında günlük hayatımızın içinde birçok 'inflation (enflayson)' verisiyle karşı karşıyayız. Son yıllarda 7'den 77'ye herkesin çözdüğü enflasyon sadece fiyat artışıyla da bitmiyor.
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Hepsinin bir enflasyonu var!
Aynı mağazadan yıllar önce aldığınız bir kazak sapa sağlam dururken, daha alalı birkaç ay olan kazağın 3 yıkamada solması, yamulması ya da çekmesinin açıklaması da enflasyon! Biliyor muydunuz?
Maliyetler artıyor!
Ya yılbaşında gelen zamlar? İşte bunlar hep enflasyon!
Hizmette de enflasyon!
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Ne gibi?
İktisatçı Mahfi Eğilmez'in "Enflasyonla İlgili Tartışmalar" yazısıyla yeniden gündeme gelen enflasyonist terimlere önce ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun gözünden bakalım. 👇
"Bazen de bir lokantada önceden keyifle yediğiniz yemeği tekrar yediğinizde midenize kramplar girmesi, ve "burası bozmuş" demenizdir."
"Skimpflasyon her zaman şirketler yüzünden olmaz. Bazen de hükümet yüzünden olabilir."
Kalite düşüyor!
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Sadece gramaj küçülmesi de var!
Bunun bir örneği de burada👇
Son olarak bir de "greed" var!
Ne diyelim enflasyon zor, enflasyon kötü, enflasyon acımasız.
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