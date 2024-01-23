İşte Bunlar Hep Enflasyon: Fiyat Değişmeden Nasıl Yükseltilir?

Firmaların çalışma şekli her daim kar maximizasyonu olmak durumundadır ki enflasyonist ortamlarda bu çok daha hızlanır.

Örneğin son yıllarda asgari ücrete yüzde 50 başta olmak üzere maaşlara uzun zamandır görmediğimizi oranlarda zamlar yapılıyor. Bunun şirketlerin maliyetlerine yansıması kaçınılmaz.