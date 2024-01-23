TÜİK'ten İtiraf Gibi Hesaplama: Enflasyonda Hissedilen 129, Açıklanan 64!

Gelir seviyelerine göre harcama kalıpları ve tüketim alışkanlıkları değişiyor. Ancak enflasyon hesaplamasında en çok kullanılan mal ve hizmetler üzerinden hesap yapılıyor.

Enflasyon sepetinde yer alan maddelerin aylık ve yıllık olarak farklı fiyat hareketleri hesaplanırken, bireyler kendi tüketim sıklıklarına göre fiyatlara odaklanıyor (Bebeği olan birinin bez ve mama fiyatlarına odaklanması, kedisi olan birinin mama ve kum fiyatlarına odaklanması gibi.)

Sepetteki fiyatların birbirlerine göre değişkenliği etkili oluyor (Kiranın her ay artmaması, ancak et fiyatlarının değişmesi gibi.)