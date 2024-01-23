TÜİK'ten İtiraf Gibi Hesaplama: Enflasyonda Hissedilen 129, Açıklanan 64!
TÜİK'ten İtiraf Gibi Hesaplama: Enflasyonda Hissedilen 129, Açıklanan 64!
2021 yılında enflasyondaki hızlanmayla tartışmaların odağına yerleşen TÜİK'ten açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon arasındaki farkın 2 kat olduğu itiraf gibi bir hesaplamaya yansıdı. Bağımsız akademisyenlerin hesapladığı ENAG enflasyonunun 2 kat farklı olmasının nedeni de bir şekilde açıklanmış oldu. TÜİK'in Tüketici Eğilim Anketi’ndeki sorulardan yola çıkarak yapılan hesaplamada 'hissedilen enflasyon oranını' farkı, tüketim alışkanlıkları ve harcama kalıpları nedeniyle açılıyor.
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2021 yılında enflasyonda başlayan hızlanma verilere yansımadığından şikayet ediliyordu.
"Enflasyonda 2 kat fark hissediliyor."
TÜİK’in hesaplamalarında son olarak 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,7 olarak açıklandı. Ancak ENAG bunu yüzde 127 olarak hesaplamıştı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) veri serilerine erişim bulunmazken, TÜİK, İTO ya da KKTC verileri arasındaki yapısal fark özellikle 2021 sonrası açılmıştı.
2004 yılında başlayan, 2008'de krizle derinleşen 2020'de pandemiyle yolları ayrılan açıklanan ve hissedilen enflasyon farkını ECB ortaya koyuyor. ECB verileri ülkelere göre değişirken, hissedilen enflasyonun resmi enflasyondan 5 kat daha yüksek çıkabildiği görülüyor.
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Çalışmalarda enflasyondaki farkın nedenleri ise,
TÜİK, ENAG verileriyle ilgili de kapsamlı değerlendirmeler yaparken, seçim sonrası aylık bazda ENAG'ı aşması örnek gösteriliyor.
ENAG'ın oluşturduğu sistemin sadece internet üzerinden olması halinde ciddi kapsam eksikliği sorunu içerdiği de belirtiliyor.
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