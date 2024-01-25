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Kuraklıktan Zeytin Bulamayan İspanya'da Zeytinyağı Türkiye'den Ucuz Mu?

Kuraklıktan Zeytin Bulamayan İspanya'da Zeytinyağı Türkiye'den Ucuz Mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.01.2024 - 18:21

Kuraklık nedeniyle dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden İspanya ve İtalya'da bu yıl zeytin üretimi darbe yemiş ve gözlerini Türkiye'ye çevirmişlerdi. İhracatın kısıtlanmasıyla kendi iç fiyatlarımızı korumaya çalışsak da Türkiye'de gıda fiyatlarındaki fahiş artış kur farkına rağmen göze batmaya devam ediyor. Bir kullanıcının iddiasına kimse şaşırmadı.

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İklim değişikliğinin nelere yol açacağı konusunda henüz dünya olayı tam anlamazken, her şeyi ekonomiyle göz soktuğumuz bu ortamda kuraklıklar bu yıl dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri olan İspanya ve İtalya'yı vurmuştu. Böylelikle fiyatlar yükselişe geçmişti.

İklim değişikliğinin nelere yol açacağı konusunda henüz dünya olayı tam anlamazken, her şeyi ekonomiyle göz soktuğumuz bu ortamda kuraklıklar bu yıl dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri olan İspanya ve İtalya'yı vurmuştu. Böylelikle fiyatlar yükselişe geçmişti.

Gözleri Türkiye'ye dikilen Avrupalılara karşı zeytin ve zeytinyağı konusunda iç piyasada fiyat artışlarından vatandaşı korumak için düzenlemeler yapılmıştı. Ancak çok da çare olmamıştı.

Bakınız detaylar.

Yaz aylarında hazırladığımız bu görsele 2024 Ocak kısmını da yazıyla ekleyelim: 350-370 TL! Yani zeytinyağın litresi 2024 Ocak'ta da marketlerde ortalama 350 (yazıyla üç yüz elli) ila 370 (yazıyla üç yüz yetmiş) lira aralığında değişiyor.

Yaz aylarında hazırladığımız bu görsele 2024 Ocak kısmını da yazıyla ekleyelim: 350-370 TL! Yani zeytinyağın litresi 2024 Ocak'ta da marketlerde ortalama 350 (yazıyla üç yüz elli) ila 370 (yazıyla üç yüz yetmiş) lira aralığında değişiyor.

Yüzdeye gerek yok katlar kendini gösteriyor.

Bu fiyat artışından daha trajik olan nedir derseniz? Resmini çizemeyiz çünkü biz kaynağı bulamadık ancak paylaşımını size gösterebiliriz.

Bu fiyat artışından daha trajik olan nedir derseniz? Resmini çizemeyiz çünkü biz kaynağı bulamadık ancak paylaşımını size gösterebiliriz.
twitter.com

Paylaşımda link ya da kaynak yoktu. Biz de Twitter üzerindeki paylaşımlarda bulabildik.

Zeytinyağı fiyatının kanıtı gecikmedi.

Zeytinyağı fiyatının kanıtı gecikmedi.

Yurt içinde 1500 TL olduğu belirtilen yağ dahi yurt dışından pahalı gözüküyordu.

Yurt içinde 1500 TL olduğu belirtilen yağ dahi yurt dışından pahalı gözüküyordu.
twitter.com
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Aynı fiyat olması bile bizleri şaşırtmaya yetiyordu.

Aynı fiyat olması bile bizleri şaşırtmaya yetiyordu.
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Avrupa ile farklarımızı kanıtılar nitelikte tahminlerimiz de vardı.

Avrupa ile farklarımızı kanıtılar nitelikte tahminlerimiz de vardı.
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Güzel başlayarak ters köşe yapan bir zeytinyağı paylaşımı daha: Sevdi mi, dövdü mü?

Güzel başlayarak ters köşe yapan bir zeytinyağı paylaşımı daha: Sevdi mi, dövdü mü?
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Bu turu biz yapsak kaça patlıyor?

Bu turu biz yapsak kaça patlıyor?
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Bazı detaylar ise dünya çapında değişmeyebiliyordu.

Bazı detaylar ise dünya çapında değişmeyebiliyordu.
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Her bakış açısında farklı bir hayal kırıklığı görülüyordu.

Her bakış açısında farklı bir hayal kırıklığı görülüyordu.
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Bir önümüze fiyatlar seriliyordu.

Bir önümüze fiyatlar seriliyordu.
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Bakarken üzülmemek elde değil.

Bakarken üzülmemek elde değil.
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Siz bu zeytinyağı fiyatlarına ne diyorsunuz?

Siz bu zeytinyağı fiyatlarına ne diyorsunuz?
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