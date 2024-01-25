Kuraklıktan Zeytin Bulamayan İspanya'da Zeytinyağı Türkiye'den Ucuz Mu?
Kuraklıktan Zeytin Bulamayan İspanya'da Zeytinyağı Türkiye'den Ucuz Mu?
Kuraklık nedeniyle dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden İspanya ve İtalya'da bu yıl zeytin üretimi darbe yemiş ve gözlerini Türkiye'ye çevirmişlerdi. İhracatın kısıtlanmasıyla kendi iç fiyatlarımızı korumaya çalışsak da Türkiye'de gıda fiyatlarındaki fahiş artış kur farkına rağmen göze batmaya devam ediyor. Bir kullanıcının iddiasına kimse şaşırmadı.
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İklim değişikliğinin nelere yol açacağı konusunda henüz dünya olayı tam anlamazken, her şeyi ekonomiyle göz soktuğumuz bu ortamda kuraklıklar bu yıl dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı üreticileri olan İspanya ve İtalya'yı vurmuştu. Böylelikle fiyatlar yükselişe geçmişti.
Yaz aylarında hazırladığımız bu görsele 2024 Ocak kısmını da yazıyla ekleyelim: 350-370 TL! Yani zeytinyağın litresi 2024 Ocak'ta da marketlerde ortalama 350 (yazıyla üç yüz elli) ila 370 (yazıyla üç yüz yetmiş) lira aralığında değişiyor.
Bu fiyat artışından daha trajik olan nedir derseniz? Resmini çizemeyiz çünkü biz kaynağı bulamadık ancak paylaşımını size gösterebiliriz.
Zeytinyağı fiyatının kanıtı gecikmedi.
Yurt içinde 1500 TL olduğu belirtilen yağ dahi yurt dışından pahalı gözüküyordu.
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Aynı fiyat olması bile bizleri şaşırtmaya yetiyordu.
Avrupa ile farklarımızı kanıtılar nitelikte tahminlerimiz de vardı.
Güzel başlayarak ters köşe yapan bir zeytinyağı paylaşımı daha: Sevdi mi, dövdü mü?
Bu turu biz yapsak kaça patlıyor?
Bazı detaylar ise dünya çapında değişmeyebiliyordu.
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Her bakış açısında farklı bir hayal kırıklığı görülüyordu.
Bir önümüze fiyatlar seriliyordu.
Bakarken üzülmemek elde değil.
Siz bu zeytinyağı fiyatlarına ne diyorsunuz?
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Millet bizim köyle şöyle iyisi var bizim köyde böyle ucuzu var diye yazmış da, köylüler o yağları ne koşulda saklıyor ne koşulda sıktırıyor bir bilseniz. Bir... Devamını Gör