Kuraklıktan Zeytin Bulamayan İspanya'da Zeytinyağı Türkiye'den Ucuz Mu?

Kuraklık nedeniyle dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinden İspanya ve İtalya'da bu yıl zeytin üretimi darbe yemiş ve gözlerini Türkiye'ye çevirmişlerdi. İhracatın kısıtlanmasıyla kendi iç fiyatlarımızı korumaya çalışsak da Türkiye'de gıda fiyatlarındaki fahiş artış kur farkına rağmen göze batmaya devam ediyor. Bir kullanıcının iddiasına kimse şaşırmadı.