Bizde Enflasyonu Zorlayan Gıda Fiyatları Dünyada Düşmeye Devam Ediyor
Bizde Enflasyonu Zorlayan Gıda Fiyatları Dünyada Düşmeye Devam Ediyor
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen Gıda Fiyat Endeksi, 2023 yılında yüzde 10 geriledi.
Türkiye'nin 2021 yılı sonunda bu yana yükselen enflasyonu 2023'ü yüzde 64,77 seviyesinden tamamlarken, Dünyada da 2022 ve 2023 yılları enflasyon başlığında geçti. Ancak dünyanın birçok ülkesinde son dönemde gerileyen enflasyon Türkiye'de yeniden yükselişe geçti.
Aralık 2023 TÜİK TÜFE verilerinde gıda enflasyonu yüzde 72,01 olurken, geçen yıl Aralık ayında bu oran yüzde 77,87 olmuştu. Gerileme görülse de yükselişin sürdüğü de aşikar.
Dönelim tekrar dünyaya, FAO endeksine göre, küresel gıda fiyatlarının şeker fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle aralıkta yüzde 1,5 gerilediğini açıklandı.
FAO'nun açıklamasına göre, FAO Gıda Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 düşüşle ortalama 118,5 puan oldu. Endeks, ayrıca 2023'ün tamamı için bir önceki yılın ortalama değerinden yüzde 13,7 daha düşük olurken, söz konusu dönem boyunca sadece uluslararası şeker fiyat endeksi bir önceki yıla göre yükseliş gösterdi.
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