Fatih Altaylı'dan Kredi Kartı Düzenlemesi Zorunlu Açıklaması: "Vatandaşı Acı Çekecek"
Fatih Altaylı'dan Kredi Kartı Düzenlemesi Zorunlu Açıklaması: "Vatandaşı Acı Çekecek"
Gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel YouTube hesabından yaptığı yorumlar ilgi çekiyor. Altaylı'nın son veriler ışığında ekonomi yorumlarında her alan değindi.
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Fatih Altaylı'nın ekonomi başlıklarının içinde İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, Merkez Bankası’nın kredi kartları ile ilgili yeni düzenlemesi, Gabar’dan çıkan petrol ve motorine gelen zam ve Mısır’ın döviz krizini aşmak için sahil kıyısını BAE’ye satması vardı.
İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti için "ölmeden geçinebilir" diyen Altaylı, Merkez Bankası'nın kredi kartlarına yönelik düzenlemeler açıklamalarını da yorumladı.
Harcama kısmaktan, talebi azaltmaktan başka çare kalmadığını belirten Altaylı, kredi kartlarının, ücretlerdeki alım gücündeki düşüş sonrası bir çare olduğunu da belirtti.
Gabar’dan çıkan petrol ve motorine gelen zam için de ihtiyacımız olanın çok altında kaldığını dolayısıyla fiyatları etkilemediğini belirtti.
Mısır’ın döviz krizini aşmak için sahil kıyısını BAE’ye satması için de Fatih Altaylı, Türkiye'den örnek vererek enerji alanlarının ya da Kanal İstanbul'un yapılması planlanan bölgelerin yabancılara satılmasına değinerek, "Mısır'dan bir farkımız yok" dedi.
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Fatih Altaylı'nın yorumlarının tamamını buradan izleyebilirsiniz.
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