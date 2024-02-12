Fatih Altaylı'dan Kredi Kartı Düzenlemesi Zorunlu Açıklaması: "Vatandaşı Acı Çekecek"

Kredi kartlarındaki düzenlemenin bir yandan da bankacılık sisteminde ödenmeme risklerini de engelleyebileceğini söyleyen Fatih Altaylı, bunun zorunlu olduğunu da belirtti. 'Vatandaş acı çekecek' diyen Altaylı, 'Yazın yediğin hurmalarla ilgili de güzel bir tabir vardır' diye de ekledi.