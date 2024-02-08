Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Nelere Zam Gelecek? Seçim Sonrası Zammı Merkez Bankası Başkanı Ağzından Kaçırdı

Nelere Zam Gelecek? Seçim Sonrası Zammı Merkez Bankası Başkanı Ağzından Kaçırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 15:19

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda, kendisine sorulan seçim sonrasında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında zam olup olmayacağı sorusuna 'beklediklerini' açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün ilk kez Enflasyon Raporu sunumunda kamuoyu karşısına çıktı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün ilk kez Enflasyon Raporu sunumunda kamuoyu karşısına çıktı.

Ekonomist ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, geçen yılın son raporundaki enflasyon beklentilerinin değişmediğini açıkladı.

Ekonomist ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, geçen yılın son raporundaki enflasyon beklentilerinin değişmediğini açıkladı.

Karahan'ın sunumu yaptığı Enflasyon Raporu'nun detayları burada.

Karahan, soru-cevap bölümünde yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile merakları giderirken, seçim sonrasında yükseliş öngörülen enflasyonda, elektrik ve doğal gaz için de zam hesaplaması sorusuyla karşılaştı.

Karahan, soru-cevap bölümünde yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile merakları giderirken, seçim sonrasında yükseliş öngörülen enflasyonda, elektrik ve doğal gaz için de zam hesaplaması sorusuyla karşılaştı.

Fatih Karahan, elektrik ve doğal gaz için zam beklentisi olduğunu söylerken, enflasyon tahminlerinde bunun da hesaba katıldığını açıkladı.

Uzun süredir enerji fiyatlarında artış olmaması hatırlatılarak, seçim sonrası beklenen zamlara yönelik, "özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarında" artışın enflasyona etkisi soruldu.

Uzun süredir enerji fiyatlarında artış olmaması hatırlatılarak, seçim sonrası beklenen zamlara yönelik, "özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarında" artışın enflasyona etkisi soruldu.

Karahan, enflasyon tahminlerini yaparken, "birçok kalemde" zamları hesapladıklarını, "Burada tabii öne çıkan enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor" ifadeleri dikkat çekti.

Karahan, enflasyon tahminlerini yaparken, "birçok kalemde" zamları hesapladıklarını, "Burada tabii öne çıkan enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor" ifadeleri dikkat çekti.

Sözcü'nün aktardığına göre, Enerji uzmanı Mehmet Doğan, 1 Nisan'dan itibaren konut aboneleri için doğal gaz ve elektrikte kademeli zamlar beklediğini söylerken, Mart 2024 seçimlerinin ardından uzun bir süre seçim olmayacak olması sübvansiyonu da azaltacak hamleleri olası kıldığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eski bankacı Kerim Rota, 1 Nisan'dan itibaren kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen kalemlerde zam beklediğini açıklarken, "çaydan elektriğe, doğalgazdan geçiş ücretlerine" kadar birçok kalemde fiyat artışlarının görüleceğini açıkladı.

Eski bankacı Kerim Rota, 1 Nisan'dan itibaren kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen kalemlerde zam beklediğini açıklarken, "çaydan elektriğe, doğalgazdan geçiş ücretlerine" kadar birçok kalemde fiyat artışlarının görüleceğini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
5
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ezra Dilge

Kazığın en büyüğü seçimden sonra girecek yüzde 52 nasıl böğürdüğünü görmek için sabırsızlanıyorum...

Erkin esenn

Ben o sığırların böğürdüğünü daha görmedim, bildikleri iki-üç şey var "dış güçler büyümemizi istemiyor, iha-siha, çok şükür bi de hamdolsun" akşamları pazar ... Devamını Gör

the_green_berets

fırıncı küreğini halkın göremeyeceği bir yerde seçim sonrası için saklıyorlar

Bozkurt

Seçim sonrası büyük şehirlerden göçü de hesaplamak lazım. Ev geçindirmek için iki kişinin kesin çalışmak zorunda kaldığı düzende bu kadar şahlanış çok fazla ... Devamını Gör