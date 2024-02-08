Nelere Zam Gelecek? Seçim Sonrası Zammı Merkez Bankası Başkanı Ağzından Kaçırdı
Nelere Zam Gelecek? Seçim Sonrası Zammı Merkez Bankası Başkanı Ağzından Kaçırdı
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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün ilk kez Enflasyon Raporu sunumunda kamuoyu karşısına çıktı.
Ekonomist ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, geçen yılın son raporundaki enflasyon beklentilerinin değişmediğini açıkladı.
Karahan, soru-cevap bölümünde yardımcıları Prof. Dr. Hatice Karahan ve Cevdet Akçay ile merakları giderirken, seçim sonrasında yükseliş öngörülen enflasyonda, elektrik ve doğal gaz için de zam hesaplaması sorusuyla karşılaştı.
Uzun süredir enerji fiyatlarında artış olmaması hatırlatılarak, seçim sonrası beklenen zamlara yönelik, "özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarında" artışın enflasyona etkisi soruldu.
Karahan, enflasyon tahminlerini yaparken, "birçok kalemde" zamları hesapladıklarını, "Burada tabii öne çıkan enerji fiyatları olacak. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor" ifadeleri dikkat çekti.
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Eski bankacı Kerim Rota, 1 Nisan'dan itibaren kamu tarafından yönetilen ve yönlendirilen kalemlerde zam beklediğini açıklarken, "çaydan elektriğe, doğalgazdan geçiş ücretlerine" kadar birçok kalemde fiyat artışlarının görüleceğini açıkladı.
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