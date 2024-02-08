Nelere Zam Gelecek? Seçim Sonrası Zammı Merkez Bankası Başkanı Ağzından Kaçırdı

Sözcü'nün aktardığına göre, Enerji uzmanı Mehmet Doğan, 1 Nisan'dan itibaren konut aboneleri için doğal gaz ve elektrikte kademeli zamlar beklediğini söylerken, Mart 2024 seçimlerinin ardından uzun bir süre seçim olmayacak olması sübvansiyonu da azaltacak hamleleri olası kıldığını açıkladı.