Enflasyon Raporu Toplantısı Finalinde Dayanamayıp Sazı Eline Alan Cevdet Akçay'ın Çıkışı Yorumlara Neden Oldu

Hafızayı biraz tazelersek içinde çalıştığımız sistemde, çok enteresan bir regülasyon seti var. Sadeleştirmeye çalıştığımız regülasyon seti aslında bugün içinden çıkmaya çalıştığımız KKM'yi palazlandırmak ve yukarıya çekmek üzere kurulmuş bir sistem. Biz aynı sistemi sadeleştirerek, bazı elementler dışarıda bırakarak, normalleşme sürecini hala yaşıyoruz. Yüzde 45 faizin yeterli olacağı parasal sıkılaştırmayı devreye sokmaya çalışıyoruz. Enflasyonun yüzde 36 tahmini iddialı ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası oksimorondur zaten. İddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Yıllık enflasyonun aşağı gelmesi bizim için önemli değil aylık enflasyonun aşağı inmesi daha önemli.