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Enflasyon Raporu Toplantısı Finalinde Dayanamayıp Sazı Eline Alan Cevdet Akçay'ın Çıkışı Yorumlara Neden Oldu

Enflasyon Raporu Toplantısı Finalinde Dayanamayıp Sazı Eline Alan Cevdet Akçay'ın Çıkışı Yorumlara Neden Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 12:38

Merkez Bankası'nda geçen hafta yaşanan istifa depreminin ardından kısa sürede sular durulsa da 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısı yeni başkanı izlemek ve tanımak açısından heyecanı geri getirmişti. Başkan Karahan, uzun zaman sonra yardımcılarıyla sahneye çıkarak 'ekip' görüntüsü verdi. Ancak toplantının finaline ismi piyasalarda Başkanlık için çok geçen Cevdet Akçay damga vurdu.

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TCMB'nin taze Başkanı Fatih Karahan'ın göreve gelmesinin 1 haftası dolmadan canlı yayında Enflasyon Raporu'nu sunarak soruları cevapladı.

TCMB'nin taze Başkanı Fatih Karahan'ın göreve gelmesinin 1 haftası dolmadan canlı yayında Enflasyon Raporu'nu sunarak soruları cevapladı.

Bakınız detayları burada.

Başkan Karahan, son dönemdeki başkanlarda görülmeyen bir şekilde yardımcılarıyla soruları cevapladı. Görev alanlarıyla ilgili konularda Prof. Dr. Hatice Karahan ve Cevdet Akçay, uzmanlıklarıyla "dolu" açıklamalar yaptılar. Piyasada sevilen bir isim olarak telaffuz edilen Cevdet Akçay toplantının bitiminde ise kendisine yöneltilen sözde dayanamayarak ekstra açıklamalarla ağırlığını koyunca dikkat çekmekten kaçamadı.

Başkan Karahan, son dönemdeki başkanlarda görülmeyen bir şekilde yardımcılarıyla soruları cevapladı. Görev alanlarıyla ilgili konularda Prof. Dr. Hatice Karahan ve Cevdet Akçay, uzmanlıklarıyla "dolu" açıklamalar yaptılar. Piyasada sevilen bir isim olarak telaffuz edilen Cevdet Akçay toplantının bitiminde ise kendisine yöneltilen sözde dayanamayarak ekstra açıklamalarla ağırlığını koyunca dikkat çekmekten kaçamadı.
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Görsel kaynak: Medyascope

Cevdet Akçay'ı TCMB Başkanı olarak görmeye istediğini her fırsatta dile getiren Özgür Demirtaş, kendisini tutamayarak ilk paylaşımını yaptı.

Cevdet Akçay'ı TCMB Başkanı olarak görmeye istediğini her fırsatta dile getiren Özgür Demirtaş, kendisini tutamayarak ilk paylaşımını yaptı.
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Ardından da açıklama getirdi.

Ardından da açıklama getirdi.
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Ekonomi ve finans dünyasından da uzman isimlerden Cevdet Akçay'ın konuşmasına yorumlar gecikmedi.

Ekonomi ve finans dünyasından da uzman isimlerden Cevdet Akçay'ın konuşmasına yorumlar gecikmedi.
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Doğal olarak, "şık" olmadığını düşünenler de oldu.

Doğal olarak, "şık" olmadığını düşünenler de oldu.
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Sistemin, isimlerin üzerinde olduğunu söyleyerek kurumsal duruşa zarar verilmemesi konusunda uyaranlar da görüldü.

Sistemin, isimlerin üzerinde olduğunu söyleyerek kurumsal duruşa zarar verilmemesi konusunda uyaranlar da görüldü.
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Birçok uzman Akçay'ın çıkışını yorumladı.

Birçok uzman Akçay'ın çıkışını yorumladı.
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Güldüren yorumlar da gecikmedi.

Güldüren yorumlar da gecikmedi.
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Cevdet Akçay'ın yorumlara neden olan konuşması ise şu şekilde oldu.

Cevdet Akçay'ın yorumlara neden olan konuşması ise şu şekilde oldu.

Hafızayı biraz tazelersek içinde çalıştığımız sistemde, çok enteresan bir regülasyon seti var. Sadeleştirmeye çalıştığımız regülasyon seti aslında bugün içinden çıkmaya çalıştığımız KKM'yi palazlandırmak ve yukarıya çekmek üzere kurulmuş bir sistem. Biz aynı sistemi sadeleştirerek, bazı elementler dışarıda bırakarak, normalleşme sürecini hala yaşıyoruz. Yüzde 45 faizin yeterli olacağı parasal sıkılaştırmayı devreye sokmaya çalışıyoruz. Enflasyonun yüzde 36 tahmini iddialı ama iddiasız hedef koyan bir merkez bankası oksimorondur zaten. İddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Yıllık enflasyonun aşağı gelmesi bizim için önemli değil aylık enflasyonun aşağı inmesi daha önemli. 

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