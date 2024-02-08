Enflasyon Raporu Toplantısı Finalinde Dayanamayıp Sazı Eline Alan Cevdet Akçay'ın Çıkışı Yorumlara Neden Oldu
Enflasyon Raporu Toplantısı Finalinde Dayanamayıp Sazı Eline Alan Cevdet Akçay'ın Çıkışı Yorumlara Neden Oldu
Merkez Bankası'nda geçen hafta yaşanan istifa depreminin ardından kısa sürede sular durulsa da 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısı yeni başkanı izlemek ve tanımak açısından heyecanı geri getirmişti. Başkan Karahan, uzun zaman sonra yardımcılarıyla sahneye çıkarak 'ekip' görüntüsü verdi. Ancak toplantının finaline ismi piyasalarda Başkanlık için çok geçen Cevdet Akçay damga vurdu.
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TCMB'nin taze Başkanı Fatih Karahan'ın göreve gelmesinin 1 haftası dolmadan canlı yayında Enflasyon Raporu'nu sunarak soruları cevapladı.
Başkan Karahan, son dönemdeki başkanlarda görülmeyen bir şekilde yardımcılarıyla soruları cevapladı. Görev alanlarıyla ilgili konularda Prof. Dr. Hatice Karahan ve Cevdet Akçay, uzmanlıklarıyla "dolu" açıklamalar yaptılar. Piyasada sevilen bir isim olarak telaffuz edilen Cevdet Akçay toplantının bitiminde ise kendisine yöneltilen sözde dayanamayarak ekstra açıklamalarla ağırlığını koyunca dikkat çekmekten kaçamadı.
Cevdet Akçay'ı TCMB Başkanı olarak görmeye istediğini her fırsatta dile getiren Özgür Demirtaş, kendisini tutamayarak ilk paylaşımını yaptı.
Ardından da açıklama getirdi.
Ekonomi ve finans dünyasından da uzman isimlerden Cevdet Akçay'ın konuşmasına yorumlar gecikmedi.
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Doğal olarak, "şık" olmadığını düşünenler de oldu.
Sistemin, isimlerin üzerinde olduğunu söyleyerek kurumsal duruşa zarar verilmemesi konusunda uyaranlar da görüldü.
Birçok uzman Akçay'ın çıkışını yorumladı.
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Güldüren yorumlar da gecikmedi.
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Cevdet Akçay'ın yorumlara neden olan konuşması ise şu şekilde oldu.
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