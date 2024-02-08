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Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Sunumuna Ekonomi ve Finans Dünyasında İlk Tepkiler

Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Sunumuna Ekonomi ve Finans Dünyasında İlk Tepkiler

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.02.2024 - 11:05

Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumu bir 'görücü' gözüyle izleniyor. uzmanların ilk yorumları ne oldu?

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Fatih Karahan, göreve gelmesinin günler sonrasında çıktığı kameraların karşısında adeta ilk sınavını veriyor.

Fatih Karahan, göreve gelmesinin günler sonrasında çıktığı kameraların karşısında adeta ilk sınavını veriyor.

Merkez Bankası Başkanı enflasyon beklentilerini açıkladı.

Uzmanların dikkatle izlediği sunuma yönelik ilk tepkiler geldi.

Uzmanların dikkatle izlediği sunuma yönelik ilk tepkiler geldi.
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Başkanın sunumunda faiz artışına yönelik ifadeleri dikkat çekerken,

Başkanın sunumunda faiz artışına yönelik ifadeleri dikkat çekerken,
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Sunuma yönelik yorumlar da şu şekilde oldu.

Sunuma yönelik yorumlar da şu şekilde oldu.
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