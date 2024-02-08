Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Sunumuna Ekonomi ve Finans Dünyasında İlk Tepkiler
Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Sunumuna Ekonomi ve Finans Dünyasında İlk Tepkiler
Merkez Bankası'nın çiçeği burnunda başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumu bir 'görücü' gözüyle izleniyor. uzmanların ilk yorumları ne oldu?
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Fatih Karahan, göreve gelmesinin günler sonrasında çıktığı kameraların karşısında adeta ilk sınavını veriyor.
Uzmanların dikkatle izlediği sunuma yönelik ilk tepkiler geldi.
Başkanın sunumunda faiz artışına yönelik ifadeleri dikkat çekerken,
Sunuma yönelik yorumlar da şu şekilde oldu.
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