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Mısır, Döviz Bulmanın Yolunu BAE'de Buldu: Satılan Turistik Sahil Kasabası Ortalığı Karıştırdı

Mısır, Döviz Bulmanın Yolunu BAE'de Buldu: Satılan Turistik Sahil Kasabası Ortalığı Karıştırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.02.2024 - 18:48

Mısır ciddi bir döviz sıkıntısı yaşıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de döviz girişi için çareyi turistik sahil kasabasını BAE'ye satmakta bulunca muhalifler sert eleştiriler yöneltti.

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Mısır'ın başkent Kahire'den 350 kilometre uzakta ,Akdeniz kıyısındaki Ras El-Hekma bölgesindeki kasaba, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı.

Mısır'ın başkent Kahire'den 350 kilometre uzakta ,Akdeniz kıyısındaki Ras El-Hekma bölgesindeki kasaba, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı.

Mısır Serbest Bölgeler Yönetimi Genel Müdürü Hüssam Heiba, CNBC Arabistan'a yaptığı açıklamada, Ras el-Hikma için geliştirme projesinin yaklaşık 22 milyar dolar olacağını tahmin ettiklerini söylerken, BAE’den bir konsorsiyum yerel yetkililerle çalışacak.

İddialar, gerçek oldu.

İddialar, gerçek oldu.

Middle East Eye'ın 2 Şubat'ta iddia olarak verdiği haberde, 'Mısır 'en güzel' sahil kasabasını BAE'ye mi sattı?' derken, Bloomberg de görüşmeleri gündeme getirmişti. 

Euronews'in aktardığı teyitli haberde de Mısırlı yetkili, BAE tarafının proje finansmanı, geliştirilmesi ve yönetilmesi sorumluluğunu alacağını, uygulanmaya ise yerli ve yabancı firmaların katılacağını belirtti. Yetkililer, müzakerelerin tamamlanarak, sözleşme imzalamaya hazırlandıklarını belirtti.

Proje, Mısır İmar Bakanlığı ve BAE Maliye Bakanlığı arasında yürütülürken, ülkenin yaşadığı ciddi döviz sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi, muhalifleri tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Proje, Mısır İmar Bakanlığı ve BAE Maliye Bakanlığı arasında yürütülürken, ülkenin yaşadığı ciddi döviz sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi, muhalifleri tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.

Muhalifler, döviz sıkıntısı nedeniyle Mısır'ın en güzel kıyı bölgelerinden biri olan Ras el-Hikma'nın satılmasına tepki gösterdi. 

Emekli bir güvenlik yetkilisi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bölge için 'yeryüzündeki cennet' derken, 'Cidden Sisi’nin felaketlerine ayak uyduramıyorum. O, saatte 250 km hızla kazaya gidiyor' ifadelerini kullandı.

Mısırlı Sinema oyuncusu Amr Waked de "Burayı satmanıza kim izin verdi, burası annenizin ya da babanızı özel mülkü mü?" dedi.

Mısırlı Sinema oyuncusu Amr Waked de "Burayı satmanıza kim izin verdi, burası annenizin ya da babanızı özel mülkü mü?" dedi.
twitter.com

Mısır Lirası, son bir yılda karaborsada ABD doları karşısında yüzde 50 oranında değer kaybederken, Mısır’da enflasyon Ocak ayında yüzde 29,80 olarak açıklanmıştı.

Mısır Lirası, son bir yılda karaborsada ABD doları karşısında yüzde 50 oranında değer kaybederken, Mısır’da enflasyon Ocak ayında yüzde 29,80 olarak açıklanmıştı.

IMF heyetiyle 10 milyar dolarlık yeni kredi görüşmesi için iki haftalık ziyaret de dün tamamlandı.

Mısır'da halkın yüzde 50'sinden fazlası açlık sınırının altında bir gelirle yaşıyor.

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10 yıldır iktidarda olan Sisi döneminde Mısır’ın dış borcu 164 milyar dolara çıkarken, Merkez Bankası'nın döviz rezervi 34 milyar dolar ve Mısır’ın bu yıl 40 milyar dolarlık borç ödemesi bulunuyor.

10 yıldır iktidarda olan Sisi döneminde Mısır’ın dış borcu 164 milyar dolara çıkarken, Merkez Bankası'nın döviz rezervi 34 milyar dolar ve Mısır’ın bu yıl 40 milyar dolarlık borç ödemesi bulunuyor.
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