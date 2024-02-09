Mısır, Döviz Bulmanın Yolunu BAE'de Buldu: Satılan Turistik Sahil Kasabası Ortalığı Karıştırdı

Middle East Eye'ın 2 Şubat'ta iddia olarak verdiği haberde, 'Mısır 'en güzel' sahil kasabasını BAE'ye mi sattı?' derken, Bloomberg de görüşmeleri gündeme getirmişti.

Euronews'in aktardığı teyitli haberde de Mısırlı yetkili, BAE tarafının proje finansmanı, geliştirilmesi ve yönetilmesi sorumluluğunu alacağını, uygulanmaya ise yerli ve yabancı firmaların katılacağını belirtti. Yetkililer, müzakerelerin tamamlanarak, sözleşme imzalamaya hazırlandıklarını belirtti.