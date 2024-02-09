Mısır, Döviz Bulmanın Yolunu BAE'de Buldu: Satılan Turistik Sahil Kasabası Ortalığı Karıştırdı
Mısır, Döviz Bulmanın Yolunu BAE'de Buldu: Satılan Turistik Sahil Kasabası Ortalığı Karıştırdı
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Mısır'ın başkent Kahire'den 350 kilometre uzakta ,Akdeniz kıyısındaki Ras El-Hekma bölgesindeki kasaba, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldı.
İddialar, gerçek oldu.
Proje, Mısır İmar Bakanlığı ve BAE Maliye Bakanlığı arasında yürütülürken, ülkenin yaşadığı ciddi döviz sıkıntısı nedeniyle zor günler geçiren Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi, muhalifleri tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.
Mısırlı Sinema oyuncusu Amr Waked de "Burayı satmanıza kim izin verdi, burası annenizin ya da babanızı özel mülkü mü?" dedi.
Mısır Lirası, son bir yılda karaborsada ABD doları karşısında yüzde 50 oranında değer kaybederken, Mısır’da enflasyon Ocak ayında yüzde 29,80 olarak açıklanmıştı.
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10 yıldır iktidarda olan Sisi döneminde Mısır’ın dış borcu 164 milyar dolara çıkarken, Merkez Bankası'nın döviz rezervi 34 milyar dolar ve Mısır’ın bu yıl 40 milyar dolarlık borç ödemesi bulunuyor.
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