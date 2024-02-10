İstanbul'da Yaşamanın Maliyetini Karşılamak İçin 3 Asgari Ücret de Yetmiyor!
İstanbul'da Yaşamanın Maliyetini Karşılamak İçin 3 Asgari Ücret de Yetmiyor!
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,29, bir önceki aya göre yüzde 7,93 artışla 53 bin 58 liraya yükseldi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, 2024 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücrete denk gelen 51 bin 6 TL, bu maliyete yetmiyor.
İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %7,93, bir önceki yıla göre ise %80,29 artış gösterdi.
İstanbul'da dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 lira artarak 53 bin 58 lira oldu.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü. Kuru fasulye fiyatları sadece bir ayda %11,72, yılda %94,26 arttı.
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