Yeni Zirve Belli Oldu: Dolar, Yeni Rekorunu Kırdı
Yeni Zirve Belli Oldu: Dolar, Yeni Rekorunu Kırdı
Dolar, TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/TL'nin yeni zirvesi belli oldu.
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Dolar, TL karşısında zirvede hareket ederken, arada da rekor seviyelere uğramayı ihmal etmiyor.
Yeni güne başlarken dolar/TL yeni rekorunu da kırdı. Dolar, TL karşısında 30,8774 seviyesine yükselerek geçen hafta (6 Şubat'ta) 30,7999 ile gördüğü zirvesini yeniledi.
ABD Doları'nın küresel piyasalarda faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle yükselmesiyle, altın fiyatları da gerilemişti.
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