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Yeni Zirve Belli Oldu: Dolar, Yeni Rekorunu Kırdı

Yeni Zirve Belli Oldu: Dolar, Yeni Rekorunu Kırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.02.2024 - 09:44

Dolar, TL karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/TL'nin yeni zirvesi belli oldu.

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Dolar, TL karşısında zirvede hareket ederken, arada da rekor seviyelere uğramayı ihmal etmiyor.

Dolar, TL karşısında zirvede hareket ederken, arada da rekor seviyelere uğramayı ihmal etmiyor.

ABD'de beklentilerin üzerinden gelen enflasyon verileri sonrasında Fed'in faiz indirim ihtimali ötelenirken, dolar küresel piyasalarda güç bulmuştu. 

Euro da doların güçlenmesiyle geri adım atarken, TL'de kıpırdanma olmaması dikkat çekmişti.

Yeni güne başlarken dolar/TL yeni rekorunu da kırdı. Dolar, TL karşısında 30,8774 seviyesine yükselerek geçen hafta (6 Şubat'ta) 30,7999 ile gördüğü zirvesini yeniledi.

Yeni güne başlarken dolar/TL yeni rekorunu da kırdı. Dolar, TL karşısında 30,8774 seviyesine yükselerek geçen hafta (6 Şubat'ta) 30,7999 ile gördüğü zirvesini yeniledi.

ABD Doları'nın küresel piyasalarda faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle yükselmesiyle, altın fiyatları da gerilemişti.

ABD Doları'nın küresel piyasalarda faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle yükselmesiyle, altın fiyatları da gerilemişti.

6 majör para birimi karşısında ABD Doları'nın değerini ölçen Dolar Endeksi de 104 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor.

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