Financial Times'ın Mehmet Şimşek'e Verdiği Destek Dikkat Çekti: "Piyasalardaki Havanın Asıl Anahtarı"
Financial Times'ın Mehmet Şimşek'e Verdiği Destek Dikkat Çekti: "Piyasalardaki Havanın Asıl Anahtarı"
Dünyanın önde gelen gazetelerinden ekonomi yayınlarından İngiliz Financial Times (FT), Merkez Bankası’ndaki değişimle birlikte, 'Türkiye, yatırımcıların yeni ortodoksiye inancını desteklemeli' derken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e bakış açıcı dikkat çekti.
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FT'nin TCMB'deki değişime dair makalesi ilgi çekti.
Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası "kısa süreliğine" tedirginlik yaşandığını belirten FT, "Ancak daha önceki tasfiyelerin aksine, Erkan'ın ayrılışı piyasalarda neredeyse hiç dalgalanma yaratmadı" dedi.
Diğer yandan da "piyasalardaki sakin havanın asıl anahtarı" olarak "eski Merrill Lynch bankacısı Şimşek'in güven verici varlığı" gösterildi.
Şimşek'in "tahvillerini satın almak için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyan Türkiye piyasaları" için önemli olduğu vurgusu yapılırken, medyaya yönelik de "uğursuz ve komplocu yabancı yatırımcılara ilişkin düşmanca tasviri neyse ki artık eridi" denildi.
Enflasyonda düşüş için "Merkez Bankası henüz bunu başarmaya yakın değil" denilirken, fon yöneticilerinin Şimşek'e "işi yönetme ve en önemlisi Erdoğan'ı yanında tutma konusunda" güvendiğinin altı çizildi.
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Merkez Bankası'nda göreve gelen ismi Mehmet Şimşek'in seçtiği de belirtilirken, bu seçimin "Wall Street analistleri ve yatırımcılar" için yeterli olduğu da söylendi.
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