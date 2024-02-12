Financial Times'ın Mehmet Şimşek'e Verdiği Destek Dikkat Çekti: "Piyasalardaki Havanın Asıl Anahtarı"

Sağlıksız olarak görülen durum ise 'Şimşek'in omuzlarındaki yük' ve 'kilit adam' olarak görülmesi olurken, 'Şimdilik Cumhurbaşkanı ile Batılı fon yöneticileri arasındaki karşılıklı güvensizlik devam ediyor' denildi. Yatırımcıların ise Şimşek'in ikna kabiliyeti yüksek bir figür olduğuna inandığı da not düşüldü.