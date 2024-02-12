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Financial Times'ın Mehmet Şimşek'e Verdiği Destek Dikkat Çekti: "Piyasalardaki Havanın Asıl Anahtarı"

Financial Times'ın Mehmet Şimşek'e Verdiği Destek Dikkat Çekti: "Piyasalardaki Havanın Asıl Anahtarı"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.02.2024 - 15:31

Dünyanın önde gelen gazetelerinden ekonomi yayınlarından İngiliz Financial Times (FT), Merkez Bankası’ndaki değişimle birlikte, 'Türkiye, yatırımcıların yeni ortodoksiye inancını desteklemeli' derken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e bakış açıcı dikkat çekti.

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FT'nin TCMB'deki değişime dair makalesi ilgi çekti.

FT'nin TCMB'deki değişime dair makalesi ilgi çekti.

136 yıllık gazetenin Yayın Kurulu’nun da değerlendirmesini içeren makalede, 'Merkez’deki ani istifaya yatırımcının tepkisinin sessiz olmasının ülkenin ekonomik liderliğindeki gerçek gücün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te olduğunu gösteriyor' yorumu ve Şimşek'in 'istikrar kaynağı' olarak ortaya çıktının belirtilmesi ilgi çekti.

Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası "kısa süreliğine" tedirginlik yaşandığını belirten FT, "Ancak daha önceki tasfiyelerin aksine, Erkan'ın ayrılışı piyasalarda neredeyse hiç dalgalanma yaratmadı" dedi.

Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası "kısa süreliğine" tedirginlik yaşandığını belirten FT, "Ancak daha önceki tasfiyelerin aksine, Erkan'ın ayrılışı piyasalarda neredeyse hiç dalgalanma yaratmadı" dedi.

Makalede, bunun bir nedeni olarak, göreve gelen Fatih Karahan'ın eğitimi ve tecrübesi gösterildi.

Diğer yandan da "piyasalardaki sakin havanın asıl anahtarı" olarak "eski Merrill Lynch bankacısı Şimşek'in güven verici varlığı" gösterildi.

Diğer yandan da "piyasalardaki sakin havanın asıl anahtarı" olarak "eski Merrill Lynch bankacısı Şimşek'in güven verici varlığı" gösterildi.

Mehmet Şimşek, 1997'de New York'ta Wall Street'te UBS Bank'ın hisse senedi analiz bölümünde işe başlarken, sonrasında İstanbul'da Deutsche-Bender Menkul Değerler'de 2 yıl kadar görev alarak, Merrill Lynch'in Akdeniz Bölgesi sorumluluğunu üstlendi. Merrill Lynch'te gelişmekte olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanlığı'na kadar yükseldi.

Şimşek'in "tahvillerini satın almak için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyan Türkiye piyasaları" için önemli olduğu vurgusu yapılırken, medyaya yönelik de "uğursuz ve komplocu yabancı yatırımcılara ilişkin düşmanca tasviri neyse ki artık eridi" denildi.

Şimşek'in "tahvillerini satın almak için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyan Türkiye piyasaları" için önemli olduğu vurgusu yapılırken, medyaya yönelik de "uğursuz ve komplocu yabancı yatırımcılara ilişkin düşmanca tasviri neyse ki artık eridi" denildi.

İthalat konusunda TL'nin değer kaybına işaret edilen makalede, ekonomi politikalarında 'sürekliliğe ve özellikle enflasyonda istikrara duyulan ihtiyacın farkında' olunduğu da vurgulandı.

Enflasyonda düşüş için "Merkez Bankası henüz bunu başarmaya yakın değil" denilirken, fon yöneticilerinin Şimşek'e "işi yönetme ve en önemlisi Erdoğan'ı yanında tutma konusunda" güvendiğinin altı çizildi.

Enflasyonda düşüş için "Merkez Bankası henüz bunu başarmaya yakın değil" denilirken, fon yöneticilerinin Şimşek'e "işi yönetme ve en önemlisi Erdoğan'ı yanında tutma konusunda" güvendiğinin altı çizildi.
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Merkez Bankası'nda göreve gelen ismi Mehmet Şimşek'in seçtiği de belirtilirken, bu seçimin "Wall Street analistleri ve yatırımcılar" için yeterli olduğu da söylendi.

Merkez Bankası'nda göreve gelen ismi Mehmet Şimşek'in seçtiği de belirtilirken, bu seçimin "Wall Street analistleri ve yatırımcılar" için yeterli olduğu da söylendi.

Sağlıksız olarak görülen durum ise 'Şimşek'in omuzlarındaki yük' ve 'kilit adam' olarak görülmesi olurken, 'Şimdilik Cumhurbaşkanı ile Batılı fon yöneticileri arasındaki karşılıklı güvensizlik devam ediyor' denildi. Yatırımcıların ise Şimşek'in ikna kabiliyeti yüksek bir figür olduğuna inandığı da not düşüldü.

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