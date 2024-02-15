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Cumhur İttifakı Ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı Eleştirdi

Cumhur İttifakı Ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı Eleştirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 16:56

Merkez Bankası'nda görev değişikliği sonrasında Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nu sunmuştu. Geçmiş yıllardaki gibi yardımcılarıyla toplantıya katılan Karahan, sunumda yardımcılarına da kendi alanlarında söz vermişti. Merkez Bankası'nın Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, söz aldığında söyledikleriyle ilgi çekmişti. Siyaset tarafından Akçay'a eleştiri dikkat çekti.

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Merkez Bankası'nda yaşanan üst düzey değişimle Fatih Karahan, Başkan koltuğuna otururken, yardımcıları da yanında yer alarak ilk toplantısı olan Enflasyon Raporu sunumunda kameraların karşısına geçmişti.

Merkez Bankası'nda yaşanan üst düzey değişimle Fatih Karahan, Başkan koltuğuna otururken, yardımcıları da yanında yer alarak ilk toplantısı olan Enflasyon Raporu sunumunda kameraların karşısına geçmişti.

Geçmiş yıllarda da başkanların yardımcılarıyla Enflasyon Raporu sunumu yaptıkları hatırlanırken, yeniden gelen 'ekip' görüntüsü hoş karşılanmıştı.

Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, piyasalarda sevilen ve onay gören biri isim olurken, Prof. Dr. Hatice Karahan'la birlikte kendi görev alanlarında sorulara da cevap verdiler. Akçay, toplantının bitiminde yaptığı konuşmayla güne damgasını vurmuştu.

Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, piyasalarda sevilen ve onay gören biri isim olurken, Prof. Dr. Hatice Karahan'la birlikte kendi görev alanlarında sorulara da cevap verdiler. Akçay, toplantının bitiminde yaptığı konuşmayla güne damgasını vurmuştu.

Akçay'ın konuşmasının detayları ve yankıları burada.

Ekonomistlerin genel olarak görüşlerine destek verdiği Cevdet Akçay'a siyaset kanadından eleştiri yapıldı.

Ekonomistlerin genel olarak görüşlerine destek verdiği Cevdet Akçay'a siyaset kanadından eleştiri yapıldı.

Akçay'ın sözleri mealen, önceki dönemde yapılan yanlışları düzeltmeye çalıştıkları için enflasyonla mücadelede sınırlı kalındığını ancak ekip olarak ne yaptıklarını bildikleri ve gittikleri yoldan emin oldukları yönündeydi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir yayında TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı hedef alarak, "Bizim linkle falan işimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti onca ekonomik operasyona maruz kaldı. Neyin linkinden bahsediyorsunuz?" ifadeleriyle sosyal medyada ilgi çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir yayında TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı hedef alarak, "Bizim linkle falan işimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti onca ekonomik operasyona maruz kaldı. Neyin linkinden bahsediyorsunuz?" ifadeleriyle sosyal medyada ilgi çekti.

Yönter'in Cevdet Akçay için söyledikleri burada.

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Sosyal medyada da Yönter'in söyledikleri ilgi çekti.

Sosyal medyada da Yönter'in söyledikleri ilgi çekti.
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Cevdet Akçay'ın ekonomi ve özellikle enflasyon alanında akademik çalışmaları güven verici olurken,

Cevdet Akçay'ın ekonomi ve özellikle enflasyon alanında akademik çalışmaları güven verici olurken,
twitter.com

Merkez Bankası'nda da görev alması olumlu karşılanmıştı.

Merkez Bankası'nda da görev alması olumlu karşılanmıştı.
twitter.com

Yapılan eleştiriler tedirginlikle izlenirken,

Yapılan eleştiriler tedirginlikle izlenirken,
twitter.com

Bağımsız bir kurum olan TCMB'nin

Bağımsız bir kurum olan TCMB'nin
twitter.com
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Siyasetin odağında olması da

Siyasetin odağında olması da
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Ekonomi alanında olumlu karşılanmıyor.

Ekonomi alanında olumlu karşılanmıyor.
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