Cumhur İttifakı Ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı Eleştirdi
Cumhur İttifakı Ortağı MHP'nin Genel Başkan Yardımcısı TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı Eleştirdi
Merkez Bankası'nda görev değişikliği sonrasında Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu'nu sunmuştu. Geçmiş yıllardaki gibi yardımcılarıyla toplantıya katılan Karahan, sunumda yardımcılarına da kendi alanlarında söz vermişti. Merkez Bankası'nın Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, söz aldığında söyledikleriyle ilgi çekmişti. Siyaset tarafından Akçay'a eleştiri dikkat çekti.
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Merkez Bankası'nda yaşanan üst düzey değişimle Fatih Karahan, Başkan koltuğuna otururken, yardımcıları da yanında yer alarak ilk toplantısı olan Enflasyon Raporu sunumunda kameraların karşısına geçmişti.
Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay, piyasalarda sevilen ve onay gören biri isim olurken, Prof. Dr. Hatice Karahan'la birlikte kendi görev alanlarında sorulara da cevap verdiler. Akçay, toplantının bitiminde yaptığı konuşmayla güne damgasını vurmuştu.
Ekonomistlerin genel olarak görüşlerine destek verdiği Cevdet Akçay'a siyaset kanadından eleştiri yapıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, katıldığı bir yayında TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ı hedef alarak, "Bizim linkle falan işimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti onca ekonomik operasyona maruz kaldı. Neyin linkinden bahsediyorsunuz?" ifadeleriyle sosyal medyada ilgi çekti.
Yönter'in Cevdet Akçay için söyledikleri burada.
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Sosyal medyada da Yönter'in söyledikleri ilgi çekti.
Cevdet Akçay'ın ekonomi ve özellikle enflasyon alanında akademik çalışmaları güven verici olurken,
Merkez Bankası'nda da görev alması olumlu karşılanmıştı.
Yapılan eleştiriler tedirginlikle izlenirken,
Bağımsız bir kurum olan TCMB'nin
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Siyasetin odağında olması da
Ekonomi alanında olumlu karşılanmıyor.
Sizce?
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