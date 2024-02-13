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Kibar ve Okumuş İnsan Tabi: Özgür Demirtaş, ABD Başkanı Biden'ın Cips Enflasyonu Derdine Kızdı!

Kibar ve Okumuş İnsan Tabi: Özgür Demirtaş, ABD Başkanı Biden'ın Cips Enflasyonu Derdine Kızdı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 09:48

ABD Başkanı aslında ekonomide derdimizi artıran bir konuya değindi ama örneği hafif kalınca duyanlar, başta Prof. Dr. Özgür Demirtaş olmak üzere, 'Derdin bu mu?' dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, bazı ilginç söylem ve hareketleriyle dikkat çeken bir figür olurken, söylediği iddia edilen bir sözle gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, bazı ilginç söylem ve hareketleriyle dikkat çeken bir figür olurken, söylediği iddia edilen bir sözle gündem oldu.

The President Biden, "Paketlere artık daha az cips koyuyorlar. Halk enayi yerine koyulmaktan bıktı" ifadeleriyle hem gündem oldu hem de yorumlara maruz kaldı.

The President Biden, "Paketlere artık daha az cips koyuyorlar. Halk enayi yerine koyulmaktan bıktı" ifadeleriyle hem gündem oldu hem de yorumlara maruz kaldı.

Aslen Biden'ın şikayeti "shrinkflation" yani yakın dönemde Mahfi Eğilmez'in de gündeme getirdiği enflasyonist bir olguydu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ise Biden'ın derdini yıllarca ABD'de yaşamış biri olarak dert edinmedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ise Biden'ın derdini yıllarca ABD'de yaşamış biri olarak dert edinmedi.
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Sosyal medyada da yorumlar tükenmedi.

Sosyal medyada da yorumlar tükenmedi.
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