Kibar ve Okumuş İnsan Tabi: Özgür Demirtaş, ABD Başkanı Biden'ın Cips Enflasyonu Derdine Kızdı!
Kibar ve Okumuş İnsan Tabi: Özgür Demirtaş, ABD Başkanı Biden'ın Cips Enflasyonu Derdine Kızdı!
ABD Başkanı aslında ekonomide derdimizi artıran bir konuya değindi ama örneği hafif kalınca duyanlar, başta Prof. Dr. Özgür Demirtaş olmak üzere, 'Derdin bu mu?' dedi.
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ABD Başkanı Joe Biden, bazı ilginç söylem ve hareketleriyle dikkat çeken bir figür olurken, söylediği iddia edilen bir sözle gündem oldu.
The President Biden, "Paketlere artık daha az cips koyuyorlar. Halk enayi yerine koyulmaktan bıktı" ifadeleriyle hem gündem oldu hem de yorumlara maruz kaldı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ise Biden'ın derdini yıllarca ABD'de yaşamış biri olarak dert edinmedi.
Sosyal medyada da yorumlar tükenmedi.
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